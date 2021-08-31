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2017 Porsche Macan

60,000 KM

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Paramount Fine Cars

416-636-5150

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2017 Porsche Macan

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GTS , PREM PLUS PKG ,NAV/PANO/ RS SPYDER WHEELS !

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2017 Porsche Macan

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Location

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4467 Chesswood Dr, North York, ON M3J 2C2

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  • Listing ID: 7835262
  • VIN: WP1AG2A59HLB55466

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 60,000 KM

Vehicle Description

RARE 2017 PORSCHE MACAN GTS SAPPHIRE BLUE METALLIC ON ALCANTARA BLACK LEATHER WITH PIANO BLACK INTERIOR AND RED SEAT BELTS !!! PREMIUM PLUS PKG !!! GTS INTERIOR PKG !!! CONNECT PLUS , REAR VIEW CAMERA , PARKING SENSORS ,LANE DEPARTURE WARNING (LWD), LANE CHANGE ASSIST (LCA) , PORSCHE INTELLIGENT PERFORMANCE , BLIND SPOT WARNING, ADAPTIVE 18-WAY HEATED & VENTILATED FRONT SEATS ,REAR HEATED SEATS , HEATED STEERING WHEEL , PANORAMIC ROOF , BOSE SURROUND SOUND SYSTEM ,POWER SEATS WITH MEMORY PKG, AUTOMATIC STOP & START SYSTEM, KEY LESS ENTRY AND START , BLUETOOTH, BI-XENON LIGHTING SYSTEM/PORSCHE DYNAMIC LIGHT SYSTEM , UPGRADED EXHAUST , 20' INCH RS SPYDER WHEELS WITH RED CALIPERS AND MUCH MORE. . . . . ADDITIONAL COST OF $699 WILL BE APPLIED TO ALL CERTIFIED VEHICLES ,FINANCING AND LEASING AVAILABLE. WE SHIP ALL OVER CANADA. WE FINANCE ALL OVER CANADA. PLEASE CALL FOR MORE INFO OR VISIT US AT 4467 CHESSWOOD DRIVE IN NORTH YORK. WWW.PARAMOUNTFINECARS.CA

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