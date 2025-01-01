$19,399+ taxes & licensing
2017 Subaru WRX
WRX STI 6 SP MAN *SAFETY INCL*MINT*WARRANTY INCL*
Location
Auto Resale Inc.
56 Martin Ross Ave, North York, ON M3J 2L4
647-862-7904
Certified
$19,399
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 170,965 KM
Vehicle Description
**SAFETY CERTIFICATION INCLUDED**WRX STI**TECH PKG**PERRIN REAR WING**FINANCING AVAILABLE!**WARRANTY INCLUDED**
2017 SUBARU WRX STI TECH PKG FOR SALE!! BEAUTIFUL VEHICLE WITH NO RUST OR DAMAGE! ENGINE AND TRANSMISSION IN GREAT CONDITION! **HEAD GASKET RECENTLY REPLACED!!** THIS VEHICLE IS OPTIONED WITH 18" STI ALLOY RIMS WITH FIRESTONE FIREHAWK TIRES, FACTORY NAVIGATION, POWER SUNROOF, BLINDSPOT MONITORING, REAR VIEW CAMERA AND SENSORS, BOOST GAUGE, BLUETOOTH CONNECTIVITY, QUAD EXHAUST, PERRIN REAR WING, CRUISE CONTROL, 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION, AND MUCH MORE!! THIS VEHICLE IS BEING SOLD CERTIFIED WITH A SAFETY STANDARDS CERTIFICATE FOR THE COMPARABLE PRICE OF $19,399 + TAX AND LICENSING! 6 MONTH WARRANTY INCLUDED! FINANCING AVAILABLE!
***BY APPOINTMENT ONLY***
TO BOOK AN APPOINTMENT OR REQUEST A COPY OF THE CARFAX PLEASE CALL BRYAN AT 647-862-7904
Vehicle Features
