<p>**SAFETY CERTIFICATION INCLUDED**WRX STI**TECH PKG**PERRIN REAR WING**FINANCING AVAILABLE!**WARRANTY INCLUDED**</p><p> </p><p>2017 SUBARU WRX STI TECH PKG FOR SALE!! BEAUTIFUL VEHICLE WITH NO RUST OR DAMAGE! ENGINE AND TRANSMISSION IN GREAT CONDITION! **HEAD GASKET RECENTLY REPLACED!!** THIS VEHICLE IS OPTIONED WITH 18 STI ALLOY RIMS WITH FIRESTONE FIREHAWK TIRES, FACTORY NAVIGATION, POWER SUNROOF, BLINDSPOT MONITORING, REAR VIEW CAMERA AND SENSORS, BOOST GAUGE, BLUETOOTH CONNECTIVITY, QUAD EXHAUST, PERRIN REAR WING, CRUISE CONTROL, 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION, AND MUCH MORE!! THIS VEHICLE IS BEING SOLD CERTIFIED WITH A SAFETY STANDARDS CERTIFICATE FOR THE COMPARABLE PRICE OF $19,399 + TAX AND LICENSING! 6 MONTH WARRANTY INCLUDED! FINANCING AVAILABLE! </p><p>***BY APPOINTMENT ONLY*** </p><p>TO BOOK AN APPOINTMENT OR REQUEST A COPY OF THE CARFAX PLEASE CALL BRYAN AT 647-862-7904 </p><p> </p><p>Auto Resale Inc </p><p>56 Martin Ross Ave </p><p>North York, ON M3J 2L4 </p><p>647-862-7904</p>

2017 Subaru WRX

170,965 KM

$19,399

+ taxes & licensing
2017 Subaru WRX

WRX STI 6 SP MAN *SAFETY INCL*MINT*WARRANTY INCL*

12923819

2017 Subaru WRX

WRX STI 6 SP MAN *SAFETY INCL*MINT*WARRANTY INCL*

Auto Resale Inc.

56 Martin Ross Ave, North York, ON M3J 2L4

647-862-7904

Certified

This vehicle is Safety Certified.
Sale

$19,399

+ taxes & licensing

Used
170,965KM
Excellent Condition
VIN JF1VA2T61H9826254

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 170,965 KM

**SAFETY CERTIFICATION INCLUDED**WRX STI**TECH PKG**PERRIN REAR WING**FINANCING AVAILABLE!**WARRANTY INCLUDED**

 

2017 SUBARU WRX STI TECH PKG FOR SALE!! BEAUTIFUL VEHICLE WITH NO RUST OR DAMAGE! ENGINE AND TRANSMISSION IN GREAT CONDITION! **HEAD GASKET RECENTLY REPLACED!!** THIS VEHICLE IS OPTIONED WITH 18" STI ALLOY RIMS WITH FIRESTONE FIREHAWK TIRES, FACTORY NAVIGATION, POWER SUNROOF, BLINDSPOT MONITORING, REAR VIEW CAMERA AND SENSORS, BOOST GAUGE, BLUETOOTH CONNECTIVITY, QUAD EXHAUST, PERRIN REAR WING, CRUISE CONTROL, 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION, AND MUCH MORE!! THIS VEHICLE IS BEING SOLD CERTIFIED WITH A SAFETY STANDARDS CERTIFICATE FOR THE COMPARABLE PRICE OF $19,399 + TAX AND LICENSING! 6 MONTH WARRANTY INCLUDED! FINANCING AVAILABLE! 

***BY APPOINTMENT ONLY*** 

TO BOOK AN APPOINTMENT OR REQUEST A COPY OF THE CARFAX PLEASE CALL BRYAN AT 647-862-7904 

 

Auto Resale Inc 

56 Martin Ross Ave 

North York, ON M3J 2L4 

647-862-7904

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Spoiler
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Android Auto
Apple CarPlay

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty Available
Warranty Included

High Output
Locking/Limited Slip Differential

Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Automatic High Beams

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Auto Resale Inc.

Auto Resale Inc.

56 Martin Ross Ave, North York, ON M3J 2L4
$19,399

+ taxes & licensing>

Auto Resale Inc.

647-862-7904

2017 Subaru WRX