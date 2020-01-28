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2017 Toyota Sienna

5dr 7-Pass FWD, NO ACCIDENT

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2017 Toyota Sienna

5dr 7-Pass FWD, NO ACCIDENT

Location

Crown Automobile

4610 Dufferin St. Unit 14B, North York, ON M3H 5S4

416-661-1515

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$27,900

+ taxes & licensing

  • 67,000KM
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  • Listing ID: 4605981
  • Stock #: 17TO67W
  • VIN: 5TDZZ3DC1HS821670
Exterior Colour
White
Interior Colour
Grey
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

2017 TOYOTA SIENNA LE, FWD, 7 SEATER, NO ACCIDENT, CLEAN CARFAX, BACK UP CAMERA, BLUETOOTH AUDIO AND PHONE,  POWER WINDOWS, POWER MIRROR, AUTOMATIC AND MUCH MORE TO MENTION, MUST BE SEEN.

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PHONE: 416-661-1515    
TEXT: 647-294-2843
E-MAIL: INFO@CROWNAUTOMOBILE.CA
ADDRESS: 14-4610 DUFFERIN ST, NORTH YORK, ON, M3H 5S4

Safety
  • Traction Control
  • ABS Brakes
  • Passenger Airbag
  • Power-Assist Disc Brakes
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Low Tire Pressure Warning
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Cup Holder
Media / Nav / Comm
  • Trip Odometer
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
  • Digital clock
Windows
  • Rear Window Defroster
Additional Features
  • BACKUP CAMERA
  • Entertainment System
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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