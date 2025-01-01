$18,950+ taxes & licensing
Make it Yours
2017 Volkswagen Jetta
GLI 2.0T GLI AUTOBAHN / NAVI / ROOF
2017 Volkswagen Jetta
GLI 2.0T GLI AUTOBAHN / NAVI / ROOF
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$18,950
+ taxes & licensing
Used
119,400KM
Other / Unsure Condition
VIN 3VW4T7AJXHM218087
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 119,400 KM
Vehicle Description
WOW THE 2017 VOLKSWAGEN JETTA GLI AUTOBAHN is JUST A GORGEOUS CAR.. FINISHED in WHITE with BLACK LEATHER ***THIS AUTOMATIC BEAUTY COMES FULLY LOADED including POWER SUNROOF ** FACTORY ALLOY WHEELS ** NAVIAGTION and more
*** CARFAX CLEAN ***
Dynamic Fine Motors Quality Pre-Owned Vehicles
Looking for a reliable vehicle? We offer a large selection of vehicles with easy financing options.
Financing Available Get approved fast, regardless of credit history.
Certification Option Add certification for $799 to ensure the vehicle meets all safety standards.
OMVIC Compliance Uncertified vehicles are sold as-is and require certification for road use.
We prioritize great customer service and a hassle-free car-buying experience.
Visit us at: 5161 Steeles Ave W, North York
Browse online: dynamicfinemotors.ca
Stop by today and find your perfect car!
*** CARFAX CLEAN ***
Dynamic Fine Motors Quality Pre-Owned Vehicles
Looking for a reliable vehicle? We offer a large selection of vehicles with easy financing options.
Financing Available Get approved fast, regardless of credit history.
Certification Option Add certification for $799 to ensure the vehicle meets all safety standards.
OMVIC Compliance Uncertified vehicles are sold as-is and require certification for road use.
We prioritize great customer service and a hassle-free car-buying experience.
Visit us at: 5161 Steeles Ave W, North York
Browse online: dynamicfinemotors.ca
Stop by today and find your perfect car!
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Emergency interior trunk release
Safety brake pedal system
Rear Cross Traffic Alert
REAR AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Leatherette Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Front overhead console
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
LED Taillights
Chrome window trim
Front fog lights
Mechanical
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
Trim
Leather shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated windshield washer jets
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Multi-function display
Automatic hazard warning lights
Painted brake calipers
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
0.4 REAR BRAKE WIDTH
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
ACTIVE CHARCOAL AIR FILTRATION
LIP REAR SPOILER
3.14 AXLE RATIO
1 SUBWOOFER
8 TOTAL SPEAKERS
POWER GLASS MOONROOF / SUNROOF
HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
3.0 TURNS LOCK-TO-LOCK
LEATHER PARKING BRAKE TRIM
LUMBAR DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
TOUCH SCREEN DISPLAY NAVIGATION SYSTEM
1.0 FRONT BRAKE WIDTH
APP MARKETPLACE INTEGRATION CONNECTED IN-CAR APPS
COOLED COMPARTMENT STORAGE
REAR CENTER FOLDING WITH PASS-THRU ARMRESTS
16.4 STEERING RATIO
ALUMINUM ALLOY WHEELS
ALLOY FOOT PEDAL TRIM
FENDER PREMIUM BRAND
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
CAR-NET SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Dynamic Fine Motors
2020 Toyota Sienna LE/ 8-PASSENGER/ REAR CAMERA/ V6 139,923 KM $29,950 + tax & lic
2017 Land Rover Evoque HSE 81,049 KM $20,950 + tax & lic
2018 Audi Q5 2.0T quattro Premium Plus 103,306 KM $21,950 + tax & lic
Email Dynamic Fine Motors
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$18,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2017 Volkswagen Jetta