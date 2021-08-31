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2017 Volkswagen Passat

150,592 KM

Details Description Features

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Nexcar Auto Sales & Leasing Inc.

416-633-8188

Contact Seller
2017 Volkswagen Passat

2017 Volkswagen Passat

TRENDLINE+ AUT0 A/C CRUISE BACKUP CAMERA BLUETOOTH

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2017 Volkswagen Passat

TRENDLINE+ AUT0 A/C CRUISE BACKUP CAMERA BLUETOOTH

Location

Nexcar Auto Sales & Leasing Inc.

1235 - 1237 Finch Ave. W., North York, ON M3J 2G4

416-633-8188

  1. 1635374327
  2. 1635374334
  3. 1635374339
  4. 1635374347
  5. 1635374354
  6. 1635374359
  7. 1635374364
  8. 1635374372
  9. 1635374377
  10. 1635374382
  11. 1635374390
  12. 1635374394
  13. 1635374397
  14. 1635374406
  15. 1635374410
  16. 1635374415
  17. 1635374418
  18. 1635374422
  19. 1635374463
  20. 1635374473
  21. 1635374480
  22. 1635374500
  23. 1635374515
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Certification icon

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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+ taxes & licensing

150,592KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7817370

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 150,592 KM

Vehicle Description

1OWNER OFF LEASE, LEASED IN 2016 AND SERVICED IN 2018 AND 2019 IN VOLKSWAGEN STORE ,SEDAN, AUTOMATIC........................BACUP CAMERA.......A/C................CRUISE CONTROL......................HEATED SEATS.....................ALLOY WHEELS...............APPLE CARPLAY....................KEYLESS ENTRY AND MUCH MORE......**0 DOWN! No PAYMENT FOR 6 MONTHS AVAILABLE O.A.C**........100% APPLICATIONS ACCEPTED......FINANCE ANY CAR, ANY CREDIT!!!!...............* WE FINANCE EVERYONE(CALL FOR DETAILS)* .....APPLY TODAY, DRIVE TODAY!.......FINANCING FROM 4.99% O.A.C. PLEASE CALL FOR MORE INFO........OPEN 7 DAYS A WEEK!!........HEATED INDOOR SHOWROOM!!!.......OUR VEHICLES ARE IN SHOWROOM CONDITION.....................WE TAKE PRIDE IN OUR CUSTOMER SERVICE.......... FOR OUR FULL INVENTORY AND MORE PICTURES PLEASE VISIT US AT WWW.NEXCAR.CA.............WE COULD SHIP YOUR DREAM VEHICLE TO ANYWHERE IN CANADA FOR A VERY COMPETITIVE PRICE!!!! PLEASE CALL FOR MORE INFO....................Thank you for considering NEXCAR AUTO SALES & LEASING INC..............**Accrued interest must be paid on 6 month payment deferral**...........................AT NEXCAR AUTO SALES & LEASING INC. WE ARE SERVING OUR CLIENTS FROM: G.T.A, Toronto, Barrie, Oshawa, Scarborough, Mississauga, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Pickering, Ajax, Whitby, Hamilton, Burlington, Brampton, Waterloo, London, Milton, Oakville, Milton, Newmarket, Aurora and Kitchener.....................VEHICLES ARE NOT DRIVABLE IF NOT CERTIFIED AND NOT E-TESTED,CERTIFICATION PACKAGE IS AVAILABLE FOR $599 + TAX & LICENSING ARE EXTRA..............................................................................................................................................................................................................................................PURCHASE YOUR DREAM VEHICLE FROM ANYWHERE IN CANADA FROM THE COMFORT OF YOUR HOME ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................JUST FOLLOW THESE SIMPLE STEPS .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................A- Chose your vehicle .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................B- Message us at info@nexcar.ca or 416-633-8188 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................C- Apply for financing ( If you need ) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................D- Have your vehicle delivered to your home (SHIPPING COST MAY APPLY,ASK YOUR SALES REPRESENTATIVE).......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Heated Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Climate Control
Transmission w/Dual Shift Mode
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Nexcar Auto Sales & Leasing Inc.

Nexcar Auto Sales & Leasing Inc.

Nexcar Auto Sales & Leasing Inc.

1235 - 1237 Finch Ave. W., North York, ON M3J 2G4

Call Dealer

416-633-XXXX

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416-633-8188

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