$20,950+ taxes & licensing
Make it Yours
2018 Audi Q5
Technik 2.0T QUATTRO PRESTIGE
2018 Audi Q5
Technik 2.0T QUATTRO PRESTIGE
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$20,950
+ taxes & licensing
Used
136,773KM
Other / Unsure Condition
VIN WA1CNAFY1J2167761
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1045
- Mileage 136,773 KM
Vehicle Description
2018 Audi Q5 TECHNIK >>>> FULLY LOADED including VIRTUAL COCKPIT >>>> POWER PANORAMIC MOONROOF >>> NAVIGATION >> HEATED SEATS and STEERING >>> Metallic Silver on Black.
Dynamic Fine Motors Quality Pre-Owned Vehicles
Looking for a reliable vehicle? We offer a large selection of vehicles with easy financing options.
Financing Available Get approved fast, regardless of credit history.
Certification Option Add certification for $799 to ensure the vehicle meets all safety standards.
OMVIC Compliance Uncertified vehicles are sold as-is and require certification for road use.
We prioritize great customer service and a hassle-free car-buying experience.
Visit us at: 5161 Steeles Ave W, North York
Browse online: dynamicfinemotors.ca
Stop by today and find your perfect car!
Dynamic Fine Motors Quality Pre-Owned Vehicles
Looking for a reliable vehicle? We offer a large selection of vehicles with easy financing options.
Financing Available Get approved fast, regardless of credit history.
Certification Option Add certification for $799 to ensure the vehicle meets all safety standards.
OMVIC Compliance Uncertified vehicles are sold as-is and require certification for road use.
We prioritize great customer service and a hassle-free car-buying experience.
Visit us at: 5161 Steeles Ave W, North York
Browse online: dynamicfinemotors.ca
Stop by today and find your perfect car!
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Exterior
Tinted Glass
LED Taillights
Rear Privacy Glass
Aluminum roof rails
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Aluminum Interior Accents
HEAD-UP DISPLAY
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Leatherette door trim
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Air filtration
Front overhead console
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Trim
Leather upholstery
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Mechanical
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
Drive mode selector
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated windshield washer jets
Dual Tip Exhaust
FRONT PARKING SENSORS
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Aluminum door sill trim
Led Headlights
Color-adjustable ambient lighting
Multi-function display
Auto Start/Stop
Surround View Camera System
Brake drying
Regenerative braking system
Front struts
Emergency braking preparation
Hill holder control
Automatic hazard warning lights
Touch-sensitive controls
Digital Sound Processing
Auto-Dimming Side Mirrors
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ROOFLINE REAR SPOILER
TACHOMETER GAUGE
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
150 AMPS ALTERNATOR
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
LEATHERETTE CENTER CONSOLE TRIM
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
ALLOY SHIFT KNOB TRIM
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
Customizable instrument cluster
1 SUBWOOFER
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
SLIDING REAR SEAT
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
4-WAY POWER LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
HARD DRIVE NAVIGATION SYSTEM
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
REAR CENTER FOLDING WITH PASS-THRU ARMRESTS
SINGLE REAR AIR CONDITIONING ZONES
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
15.8 STEERING RATIO
5.1 SURROUND SOUND
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
REAR PROTECTOR BUMPER DETAIL
COLOR-ADJUSTABLE FOOTWELL LIGHTS
AUTO-ON IN REVERSE REAR WIPER
CARPET CARGO AREA FLOOR MAT
ALUMINUM WINDOW TRIM
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
AUDI MMI CONNECT INFOTAINMENT
15 WHEEL SPOKES
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
18 TOTAL SPEAKERS
755 WATTS
BANG & OLUFSEN PREMIUM BRAND
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
INRIX TRAFFIC NAVIGATION APP
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
DVD AUDIO REMOTE CD
GLOVE COMPARTMENT REMOTE CD LOCATION
HOTSPOT WI-FI
MYAUDI WITH AUDI CONNECT SMART DEVICE APP COMPATIB
5.30 AXLE RATIO
ACOUSTIC WINDSHIELD LAMINATED GLASS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Dynamic Fine Motors
2014 Mercedes-Benz C-Class C 300/LOW MILEAGE/ONE OWNER/SUNROOF 78,722 KM $13,950 + tax & lic
2011 BMW 1 Series 135I/MANUAL/LEATHER/LOW MILEAGE/RARE CAR 86,092 KM $9,950 + tax & lic
2018 Subaru Outback 2.5I TOURING/SUNROOF/REAR CAMERA 120,499 KM $18,950 + tax & lic
Email Dynamic Fine Motors
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$20,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2018 Audi Q5