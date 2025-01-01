$23,950+ taxes & licensing
Make it Yours
2018 Audi Q7
3.0T QUATTRO / 7 PASSANGER / VIRTUAL COCKPIT
2018 Audi Q7
3.0T QUATTRO / 7 PASSANGER / VIRTUAL COCKPIT
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$23,950
+ taxes & licensing
Used
117,385KM
Other / Unsure Condition
VIN WA1VAAF77JD002054
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Mileage 117,385 KM
Vehicle Description
Beautiful Audi Q7 AWD WELL Equipped with PANORAMIC SUNROOF, *** rear camera, **** NAVIAGTION ***VIRTUAL COCKPIT *** Driver select, *** Dual screens, WHITE on BLACK ***** 7 PASSANGER and so much more!
** FULL SERVICE RECORDS TO DATE ****
Dynamic Fine Motors Quality Pre-Owned Vehicles
Looking for a reliable vehicle? We offer a large selection of vehicles with easy financing options.
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Monday-Saturday: 10am-6pm
dynamicfinemotors.ca
1 (877)-554-4226
** FULL SERVICE RECORDS TO DATE ****
Dynamic Fine Motors Quality Pre-Owned Vehicles
Looking for a reliable vehicle? We offer a large selection of vehicles with easy financing options.
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Monday-Saturday: 10am-6pm
dynamicfinemotors.ca
1 (877)-554-4226
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Exterior
Tinted Glass
LED Taillights
Rear Privacy Glass
Rear fog lights
Run flat tires
Aluminum roof rails
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Aluminum Interior Accents
HEAD-UP DISPLAY
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Air filtration
Door courtesy lights
Rear window sunshade
Front overhead console
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Trim
Leather upholstery
Convenience
Clock
External temperature display
Rain sensing front wipers
Aluminum center console trim
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Mechanical
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
Drive mode selector
3.20 Axle Ratio
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated windshield washer jets
Aluminum dash trim
Aluminum door trim
Dual Tip Exhaust
FRONT PARKING SENSORS
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Aluminum door sill trim
Trailer Wiring
Led Headlights
Dual rear air conditioning zones
Color-adjustable ambient lighting
Multi-function display
Auto Start/Stop
Surround View Camera System
Brake drying
Regenerative braking system
Front struts
Emergency braking preparation
Hill holder control
Automatic hazard warning lights
Touch-sensitive controls
Digital Sound Processing
Auto-Dimming Side Mirrors
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
READY TRAILER HITCH
ROOFLINE REAR SPOILER
TACHOMETER GAUGE
180 AMPS ALTERNATOR
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
ALLOY SHIFT KNOB TRIM
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
3-POINT THIRD ROW SEATBELTS
Customizable instrument cluster
1 SUBWOOFER
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
SLIDING REAR SEAT
BOSE PREMIUM BRAND
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
4-WAY POWER LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
4-WAY POWER LUMBAR PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENT
FLAT REAR SEAT FOLDING
HARD DRIVE NAVIGATION SYSTEM
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
FLAT THIRD ROW SEAT FOLDING
MANUAL REAR SEAT EASY ENTRY
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
ADJUSTABLE THIRD ROW HEADRESTS
ALUMINUM ALLOY WHEELS
15.8 STEERING RATIO
5.1 SURROUND SOUND
10 WHEEL SPOKES
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL
REAR PROTECTOR BUMPER DETAIL
COLOR-ADJUSTABLE FOOTWELL LIGHTS
AUTO-ON IN REVERSE REAR WIPER
LOCK OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
CARPET CARGO AREA FLOOR MAT
ALUMINUM WINDOW TRIM
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
AUDI MMI CONNECT INFOTAINMENT
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
18 TOTAL SPEAKERS
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
INRIX TRAFFIC NAVIGATION APP
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
GLOVE COMPARTMENT REMOTE CD LOCATION
HOTSPOT WI-FI
MYAUDI WITH AUDI CONNECT SMART DEVICE APP COMPATIB
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
SINGLE DISC REMOTE CD
558 WATTS
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Dynamic Fine Motors
2021 Ford Bronco Sport BADLANDS/ 2.0L TURBO/ CARPLAY/ REAR CAM/ BLINDSPOT 97,928 KM $23,950 + tax & lic
2021 Buick Envision ESSENCE/ LEATHER/ REAR CAMERA/ CARPLAY 86,884 KM $24,950 + tax & lic
2021 BMW X4 XDRIVE30I/ PANO SUNROOF/ BLINDSPOT SIGNALS/ 101,542 KM $32,950 + tax & lic
Email Dynamic Fine Motors
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$23,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2018 Audi Q7