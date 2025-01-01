$19,950+ taxes & licensing
2018 BMW X1
XDRIVE28I /HUD /LOW MILEAGE /PREMIUM PACKAGE
2018 BMW X1
XDRIVE28I /HUD /LOW MILEAGE /PREMIUM PACKAGE
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$19,950
+ taxes & licensing
Used
76,699KM
Other / Unsure Condition
VIN WBXHT3C33J5K23531
Vehicle Details
- Exterior Colour Brown
- Interior Colour Tan
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1060
- Mileage 76,699 KM
Vehicle Description
Gorgeous Black on Tan 2018 BMW X1 fully equipped with Heads Up Display, 2nd set of tires, 2 sets of keys, Premium Package, Sport Performance Package, and more!
Z6N - Driver Assistance Package
ZCC - Premium Package Enhanced
ZCE - Sport Performance Package
481 - Sport Seats
4F7 - Oak Grain Wood Trim w/Chrome Highlight
4FD - Sliding and Reclining Rear Seat Adjustment
5AS - Driving Assistant
502 - Headlight Washers
B53 - Sparkling Brown Metallic 0
PDFY - Canberra Beige Perforated Dakota Leather
7LK - Travel Package
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Monday-Saturday: 10am-6pm
dynamicfinemotors.ca
1 (877)-554-4226
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Dual front knee airbags
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Leatherette Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Leatherette door trim
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Air filtration
Chrome Interior Accents
Manual day/night rearview mirror
Door courtesy lights
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Exterior
LED Taillights
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Intermittent rear wiper
Front fog lights
Run flat tires
Aluminum roof rails
Mechanical
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
Drive mode selector
3.20 Axle Ratio
Comfort
Dual front air conditioning zones
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Multi-function display
Auto Start/Stop
Brake drying
Regenerative braking system
Emergency braking preparation
Hill holder control
Touch-sensitive controls
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
READY TRAILER HITCH
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
LEATHERETTE CENTER CONSOLE TRIM
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
205 WATTS
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
ALLOY SHIFT KNOB TRIM
BMW ASSIST SATELLITE COMMUNICATIONS
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
ALUMINUM ALLOY WHEELS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
BLACK FENDER LIP MOLDINGS
16.0 STEERING RATIO
7 TOTAL SPEAKERS
210 AMPS ALTERNATOR
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
AMAZON ALEXA SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
