$18,950+ taxes & licensing
2018 BMW X1
XDRIVE28I/ CLEAN CARFAX/ AWD/ REAR CAM/ SUNROOF
2018 BMW X1
XDRIVE28I/ CLEAN CARFAX/ AWD/ REAR CAM/ SUNROOF
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$18,950
+ taxes & licensing
Used
94,675KM
Other / Unsure Condition
VIN WBXHT3C37J5F92136
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1142
- Mileage 94,675 KM
Vehicle Description
Beautiful 2018 BMW X1 is flawless with a clean carfax. This vehicle comes equipped with panoramic sunroof, leather automatic heated seats, rear camera, and more!
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
rear window defogger
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
Leatherette Upholstery
rear reading lights
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Leatherette door trim
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Chrome Interior Accents
Manual day/night rearview mirror
Door courtesy lights
Convenience
Rear Cupholders
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Exterior
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Chrome window trim
Halogen Headlights
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Aluminum roof rails
Safety
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Dual front knee airbags
Suspension
Independent front suspension classification
Comfort
Dual front air conditioning zones
Trim
Leather shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
Maintenance-free battery
Rearview Camera System
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Front seatback storage
3-point front seatbelts
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
READY TRAILER HITCH
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
SINGLE DISC IN-DASH CD
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
LEATHERETTE CENTER CONSOLE TRIM
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
205 WATTS
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
ALLOY SHIFT KNOB TRIM
BMW ASSIST SATELLITE COMMUNICATIONS
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
FUEL CUT-OFF IMPACT SENSOR
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
3 REAR HEADRESTS
BATTERY DISCONNECT IMPACT SENSOR
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
ADAPTIVE TAILLIGHTS
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
ALUMINUM ALLOY WHEELS
SIDE MIRRORS MEMORIZED SETTINGS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
BLACK FENDER LIP MOLDINGS
7 TOTAL SPEAKERS
DRIVER SEAT MEMORIZED SETTINGS
210 AMPS ALTERNATOR
8 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REAR ASSIST HANDLE
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
8 PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
CLIMATE CONTROL MEMORIZED SETTINGS
WIPER ACTIVATED HEADLIGHTS
AUDIO SYSTEM MEMORIZED SETTINGS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
HD RADIO RADIO
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
POWER OPERATED REAR TRUNK/LIFTGATE
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
AMAZON ALEXA SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
LAMP FAILURE WARNINGS AND REMINDERS
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BLACK GRILLE COLOR
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
CHROME EXHAUST TIP COLOR
CHROME SURROUND GRILLE COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DIVERSITY ANTENNA TYPE
GAS FRONT SHOCK TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
MAST ANTENNA TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
BUCKET FRONT SEAT TYPE
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
BLACK REAR BUMPER COLOR
BLACK ROCKER PANEL COLOR
BODY-COLOR REAR SPOILER COLOR
LOW OIL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
FULL TIME 4WD TYPE
VENTILATED DISC REAR BRAKE TYPE
40-20-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
6.5 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
DOUBLE BALL JOINT FRONT SUSPENSION TYPE
VEHICLE AND KEY MEMORY MULTI-FUNCTION REMOTE
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
$18,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2018 BMW X1