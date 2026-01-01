Menu
Account
Sign In
Beautiful 2018 BMW X1 is flawless with a clean carfax. This vehicle comes equipped with panoramic sunroof, leather automatic heated seats, rear camera, and more!<br><br>Tax and Licensing Fees are EXTRA!<br>This vehicle can be certified for an additional $799. <br>If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.<br><br>5161 Steeles Ave W, North York<br>Open Monday-Saturday<br>dynamicfinemotors.ca<br>Call or text 437-561-2890

2018 BMW X1

94,675 KM

Details Description Features

$18,950

+ taxes & licensing
Make it Yours

2018 BMW X1

XDRIVE28I/ CLEAN CARFAX/ AWD/ REAR CAM/ SUNROOF

Watch This Vehicle
13486634

2018 BMW X1

XDRIVE28I/ CLEAN CARFAX/ AWD/ REAR CAM/ SUNROOF

Location

Dynamic Fine Motors

5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5

877-554-4226

  1. 13486634
  2. 13486634
  3. 13486634
  4. 13486634
  5. 13486634
  6. 13486634
  7. 13486634
  8. 13486634
  9. 13486634
  10. 13486634
  11. 13486634
  12. 13486634
  13. 13486634
  14. 13486634
  15. 13486634
  16. 13486634
  17. 13486634
  18. 13486634
  19. 13486634
  20. 13486634
Contact Seller

$18,950

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
94,675KM
Other / Unsure Condition
VIN WBXHT3C37J5F92136

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 1142
  • Mileage 94,675 KM

Vehicle Description

Beautiful 2018 BMW X1 is flawless with a clean carfax. This vehicle comes equipped with panoramic sunroof, leather automatic heated seats, rear camera, and more!

Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.

5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890

Vehicle Features

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio

Interior

rear window defogger
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
Leatherette Upholstery
rear reading lights
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Leatherette door trim
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Chrome Interior Accents
Manual day/night rearview mirror
Door courtesy lights

Convenience

Rear Cupholders
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers

Exterior

LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Chrome window trim
Halogen Headlights
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Aluminum roof rails

Safety

3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Dual front knee airbags

Suspension

Independent front suspension classification

Comfort

Dual front air conditioning zones

Trim

Leather shift knob trim

Additional Features

4-Wheel ABS
Maintenance-free battery
Rearview Camera System
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Front seatback storage
3-point front seatbelts
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
READY TRAILER HITCH
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
SINGLE DISC IN-DASH CD
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
LEATHERETTE CENTER CONSOLE TRIM
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
205 WATTS
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
ALLOY SHIFT KNOB TRIM
BMW ASSIST SATELLITE COMMUNICATIONS
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
FUEL CUT-OFF IMPACT SENSOR
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
3 REAR HEADRESTS
BATTERY DISCONNECT IMPACT SENSOR
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
ADAPTIVE TAILLIGHTS
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
ALUMINUM ALLOY WHEELS
SIDE MIRRORS MEMORIZED SETTINGS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
BLACK FENDER LIP MOLDINGS
7 TOTAL SPEAKERS
DRIVER SEAT MEMORIZED SETTINGS
210 AMPS ALTERNATOR
8 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REAR ASSIST HANDLE
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
8 PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
CLIMATE CONTROL MEMORIZED SETTINGS
WIPER ACTIVATED HEADLIGHTS
AUDIO SYSTEM MEMORIZED SETTINGS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
HD RADIO RADIO
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
POWER OPERATED REAR TRUNK/LIFTGATE
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
AMAZON ALEXA SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
LAMP FAILURE WARNINGS AND REMINDERS
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BLACK GRILLE COLOR
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
CHROME EXHAUST TIP COLOR
CHROME SURROUND GRILLE COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DIVERSITY ANTENNA TYPE
GAS FRONT SHOCK TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
MAST ANTENNA TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
BUCKET FRONT SEAT TYPE
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
BLACK REAR BUMPER COLOR
BLACK ROCKER PANEL COLOR
BODY-COLOR REAR SPOILER COLOR
LOW OIL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
FULL TIME 4WD TYPE
VENTILATED DISC REAR BRAKE TYPE
40-20-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
6.5 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
DOUBLE BALL JOINT FRONT SUSPENSION TYPE
VEHICLE AND KEY MEMORY MULTI-FUNCTION REMOTE

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Dynamic Fine Motors

Used 2018 BMW X1 XDRIVE28I/ CLEAN CARFAX/ AWD/ REAR CAM/ SUNROOF for sale in North York, ON
2018 BMW X1 XDRIVE28I/ CLEAN CARFAX/ AWD/ REAR CAM/ SUNROOF 94,675 KM $18,950 + tax & lic
Used 2023 Acura Integra W/TECH W/A-SPEC/MANUAL/HUD/SUNROOF/BLINDSPOT for sale in North York, ON
2023 Acura Integra W/TECH W/A-SPEC/MANUAL/HUD/SUNROOF/BLINDSPOT 65,906 KM $29,950 + tax & lic
Used 2019 Acura TLX SH-AWD V6 W/TECH W/A-SPEC/ SUNROOF/ RED INTERIOR for sale in North York, ON
2019 Acura TLX SH-AWD V6 W/TECH W/A-SPEC/ SUNROOF/ RED INTERIOR 151,205 KM $19,950 + tax & lic

Email Dynamic Fine Motors

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Dynamic Fine Motors

Dynamic Fine Motors

5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5

Call Dealer

877-554-XXXX

(click to show)

877-554-4226

Quick Links
Directions Website Inventory
$18,950

+ taxes & licensing>

Dynamic Fine Motors

877-554-4226

2018 BMW X1