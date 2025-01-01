$24,950+ taxes & licensing
2018 BMW X5
XDRIVE35I /HUD/360CAM/PANO SUNROOF
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$24,950
+ taxes & licensing
Used
94,999KM
Other / Unsure Condition
VIN 5UXKR0C5XJ0Y01878
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Brown
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1031
- Mileage 94,999 KM
Vehicle Description
360 camera, harman/kardon sound system, navigation, front and rear camera, panoramic sunroof, heads up display, auto hold, premium brown leather interior, blind spot signal, rear window sunshades, and more!
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Roll Stability Control
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Dual front knee airbags
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Aluminum Interior Accents
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Leatherette Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Leatherette door trim
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Retractable cargo cover
Door courtesy lights
Front overhead console
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Convenience
Clock
External temperature display
Rain sensing front wipers
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
LED Taillights
Rear Privacy Glass
Intermittent rear wiper
Run flat tires
Aluminum roof rails
Mechanical
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
Drive mode selector
3.15 Axle Ratio
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated windshield washer jets
Dual Tip Exhaust
FRONT PARKING SENSORS
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
HID/Xenon Headlights
Color-adjustable ambient lighting
Multi-function display
Auto Start/Stop
20GB Hard Drive
Brake drying
Front struts
Footwell lights
Emergency braking preparation
Hill holder control
Moonroof / Sunroof wind deflector
Touch-sensitive controls
Rear struts
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
READY TRAILER HITCH
REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
LEATHERETTE CENTER CONSOLE TRIM
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
205 WATTS
9 TOTAL SPEAKERS
ACTIVE CHARCOAL AIR FILTRATION
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
ALLOY SHIFT KNOB TRIM
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
BMW ASSIST SATELLITE COMMUNICATIONS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
4-WAY POWER LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
4-WAY POWER LUMBAR PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENT
WOOD DASH TRIM
HARD DRIVE NAVIGATION SYSTEM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
DRIVER SIDE AUTO-DIMMING SIDE MIRRORS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL
210 AMPS ALTERNATOR
LED FRONT FOG LIGHTS
LOCK OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
19.1 STEERING RATIO
ALUMINUM WINDOW TRIM
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
