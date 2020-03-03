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2018 Dodge Journey

GT AWD *CERTIFIED!*|ALPINE|LEATHER|HEATED SEATS|++

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2018 Dodge Journey

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Location

Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$21,995

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  • 101,069KM
  • Used
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  • Listing ID: 4724319
  • Stock #: H3740
  • VIN: 3C4PDDFG2JT353407
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

**SPRING SPECIAL!** WELL EQUIPPED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN BLACK ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM ALPINE SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!! WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

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