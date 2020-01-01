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2018 Ford Focus

Titanium *CERTIFIED!*|SUNROOF|LEATHER|HEATED SEATS

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Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$16,995

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  • 53,867KM
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  • Listing ID: 4450146
  • Stock #: H3637
  • VIN: 1FADP3N27JL253377
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Hatchback
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
**NEW-YEAR SPECIAL!** HIGHLY EQUIPPED! FINISHED IN BLACK ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, BACKUP CAMERA, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, POWER SUNROOF, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, VOICE RECOGNITION, SPORT MODE, AMBIENT LIGHTING, VALET MODE, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!!



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