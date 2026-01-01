$16,950+ taxes & licensing
Make it Yours
2018 Honda Civic
LX W/HONDA SENSING/ REAR CAMERA/ SERVICE HISTORY
2018 Honda Civic
LX W/HONDA SENSING/ REAR CAMERA/ SERVICE HISTORY
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$16,950
+ taxes & licensing
Actions
Used
97,910KM
Other / Unsure Condition
VIN 2HGFC2F63JH021108
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Engine 4-cylinder
- Stock # 1254
- Mileage 97,910 KM
Vehicle Description
Sporty well-maintained 2018 Honda Civic with Honda's dependable 2.0L 4-cylinder engine and smooth automatic/CVT transmission. This fuel-efficient sedan offers a comfortable ride, modern technology, and excellent reliability. Features include a backup camera, Bluetooth hands-free calling and audio streaming, automatic climate control, cruise control, power windows and locks, steering-wheel audio controls, USB connectivity, fold-down rear seats, and a spacious trunk. Safety features include stability control, traction control, ABS brakes and more!
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Monday-Saturday: 10am-6pm
dynamicfinemotors.ca
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Monday-Saturday: 10am-6pm
dynamicfinemotors.ca
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Interior
rear window defogger
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
Cloth Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Manual day/night rearview mirror
Door courtesy lights
Exterior
Steel Wheels
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Chrome window trim
Halogen Headlights
Intermittent front wipers
Safety
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Convenience
Tilt and telescopic steering wheel
Suspension
Independent front suspension classification
Mechanical
Electric power steering
Additional Features
4-Wheel ABS
Full wheel covers
160 watts
3-point front seatbelts
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
2 ONE-TOUCH WINDOWS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DIAMETER 25 MM FRONT STABILIZER BAR
IN DASH REARVIEW MONITOR
LOW BATTERY WARNINGS AND REMINDERS
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
3 REAR HEADRESTS
4 TOTAL SPEAKERS
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
6 DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
DIAMETER 17 MM REAR STABILIZER BAR
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
REAR MULTI-VIEW CAMERA SYSTEM
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
SIMULATED ALLOY DASH TRIM
SIMULATED ALLOY DOOR TRIM
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
REAR ASSIST HANDLE
FRONT PEDESTRIAN AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
SEMI-AUTOMATIC ADAPTIVE STOP AND GO CRUISE CONTROL
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
LANE CENTERING AUTONOMOUS LANE GUIDANCE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
TURN OFF HEADLIGHTS WARNINGS AND REMINDERS
ACOUSTIC WINDSHIELD LAMINATED GLASS
VISUAL WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DISC REAR BRAKE TYPE
GAS FRONT SHOCK TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
BUCKET FRONT SEAT TYPE
PEDESTRIAN DETECTION PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
STEEL SPARE WHEEL TYPE
TEMPORARY SPARE TIRE SIZE
BLACK WITH CHROME ACCENTS GRILLE COLOR
ELEMENT ANTENNA TYPE
BENCH REAR SEAT TYPE
5 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Dynamic Fine Motors
2019 Mitsubishi Outlander GT * AWD * 7 PASSANGER * POWER SUNROOF * 69,171 KM $23,950 + tax & lic
2018 Volvo XC90 T6 MOMENTUM PLUS * 7 PASS * BOOSTER CUSHION * POWE 132,223 KM $22,950 + tax & lic
2013 Lexus RX 350 LEXUS RX 350 * AWD * POWER SUNROOF * COOLED SEATS 231,480 KM $11,950 + tax & lic
Email Dynamic Fine Motors
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$16,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2018 Honda Civic