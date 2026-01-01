$19,950+ taxes & licensing
Make it Yours
2018 Jeep Compass
NORTH/ 4X4/ NO ACCIDENTS/ SUNROOF/ LEATHER/ REAR C
2018 Jeep Compass
NORTH/ 4X4/ NO ACCIDENTS/ SUNROOF/ LEATHER/ REAR C
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$19,950
+ taxes & licensing
Used
78,339KM
Other / Unsure Condition
VIN 3C4NJDBB7JT188495
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Mileage 78,339 KM
Vehicle Description
Beautiful Jeep Compass - No Accidents - One Owner
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Interior
rear window defogger
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Convenience
Rear Cupholders
Tilt and telescopic steering wheel
Exterior
Auto ON/OFF Headlights
Chrome window trim
Halogen Headlights
Variable intermittent front wipers
Black roof rails
Safety
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Driver knee airbags
Front Seatbelt Pretensioners
Mechanical
REAR LOCKING DIFFERENTIAL
Suspension
Independent front suspension classification
Trim
Chrome shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
Maintenance-free battery
Rearview Camera System
Leather steering wheel trim
Heated Side Mirrors
Premium cloth upholstery
3-point front seatbelts
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
2 ONE-TOUCH WINDOWS
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
UCONNECT INFOTAINMENT
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
WITH WASHER REAR WIPER
160 AMPS ALTERNATOR
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
3 REAR HEADRESTS
FOLDS FLAT PASSENGER SEAT FOLDING
6 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
2 FRONT HEADRESTS
6 DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ELECTRONIC 4WD SELECTOR
TIRE SEALANT SPARE TIRE KIT
SEATBACK STORAGE
REAR ASSIST HANDLE
IN FLOOR STORAGE
CORNERING FRONT FOG LIGHTS
REAR SKID PLATE(S)
VINYL UPHOLSTERY ACCENTS
Rear Crumple Zones
CORNERING HEADLIGHTS
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
PAINTED ALUMINUM ALLOY WHEELS
ACOUSTIC WINDSHIELD LAMINATED GLASS
LAMP FAILURE WARNINGS AND REMINDERS
60-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DISC REAR BRAKE TYPE
GAS FRONT SHOCK TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
LOW OIL PRESSURE WARNINGS AND REMINDERS
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
MAST ANTENNA TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BLACK HEADLIGHT BEZEL COLOR
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
BUCKET FRONT SEAT TYPE
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
TOUCH SCREEN DISPLAY RADIO
VOICE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED RADIO
BODY-COLOR REAR SPOILER COLOR
ON DEMAND 4WD TYPE
5 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
3.5 IN. INSTRUMENT CLUSTER SCREEN SIZE
525 CCA BATTERY RATING
QUAD HEADLIGHTS HEADLIGHTS
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Dynamic Fine Motors
2021 Hyundai KONA PREFERRED SEL/ AWD/ COMING SOON/ REAR CAM/ BLINDSP 69,823 KM $17,950 + tax & lic
2018 BMW X1 XDRIVE28I/ CLEAN CARFAX/ AWD/ REAR CAM/ SUNROOF 94,675 KM $18,950 + tax & lic
2023 Acura Integra W/TECH W/A-SPEC/MANUAL/HUD/SUNROOF/BLINDSPOT 65,906 KM $29,950 + tax & lic
Email Dynamic Fine Motors
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$19,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2018 Jeep Compass