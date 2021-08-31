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2018 Lexus IS

79,927 KM

Details Description Features

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Nexcar Auto Sales & Leasing Inc.

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2018 Lexus IS

2018 Lexus IS

IS 300 SUNROOF NAVI LEATHER H/SEATS BLUETOOTH

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2018 Lexus IS

IS 300 SUNROOF NAVI LEATHER H/SEATS BLUETOOTH

Location

Nexcar Auto Sales & Leasing Inc.

1235 - 1237 Finch Ave. W., North York, ON M3J 2G4

416-633-8188

  1. 1637081143
  2. 1637081152
  3. 1637081157
  4. 1637081165
  5. 1637081171
  6. 1637081176
  7. 1637081183
  8. 1637081191
  9. 1637081199
  10. 1637081208
  11. 1637081219
  12. 1637081223
  13. 1637081226
  14. 1637081229
  15. 1637081234
  16. 1637081237
  17. 1637081242
  18. 1637081272
  19. 1637081281
  20. 1637081299
  21. 1637081315
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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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79,927KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7900920

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 79,927 KM

Vehicle Description

1 OWNER OFF LEASE, LEASED IN 2017 AND SERVICED IN 2019 AND 2020 IN LEXUS STORE........FULL SERVICE RECORDS........SEDAN............AUTOMATIC..............LEATHER.............NAVIGATION..................BACKUP CAMERA..........A/C...........CRUISE CONTROL.........BLUETOOTH..........HEATED SEATS.................APPLE CARPLAY..................KEYLESS ENTRY AND MUCH MORE......**0 DOWN! No PAYMENT FOR 6 MONTHS AVAILABLE O.A.C**........100% APPLICATIONS ACCEPTED......FINANCE ANY CAR, ANY CREDIT!!!!...............* WE FINANCE EVERYONE(CALL FOR DETAILS)* .....APPLY TODAY, DRIVE TODAY!.......FINANCING FROM 4.99% O.A.C. PLEASE CALL FOR MORE INFO......OPEN 7 DAYS A WEEK!!......HEATED INDOOR SHOWROOM!!!.......OUR VEHICLES ARE IN SHOWROOM CONDITION....................WE TAKE PRIDE IN OUR CUSTOMER SERVICE.......... FOR OUR FULL INVENTORY AND MORE PICTURES PLEASE VISIT US AT WWW.NEXCAR.CA.............WE COULD SHIP YOUR DREAM VEHICLE TO ANYWHERE IN CANADA FOR A VERY COMPETITIVE PRICE!!!! PLEASE CALL FOR MORE INFO....................Thank you for considering NEXCAR AUTO SALES & LEASING INC..............**Accrued interest must be paid on 6 month payment deferral**...........................AT NEXCAR AUTO SALES & LEASING INC. WE ARE SERVING OUR CLIENTS FROM: G.T.A, Toronto, Barrie, Oshawa, Scarborough, Mississauga, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Pickering, Ajax, Whitby, Hamilton, Burlington, Brampton, Waterloo, London, Milton, Oakville, Milton, Newmarket, Aurora and Kitchener.....................VEHICLES ARE NOT DRIVABLE IF NOT CERTIFIED AND NOT E-TESTED,CERTIFICATION PACKAGE IS AVAILABLE FOR $699 + TAX & LICENSING ARE EXTRA..............................................................................................................................................................................................................................................PURCHASE YOUR DREAM VEHICLE FROM ANYWHERE IN CANADA FROM THE COMFORT OF YOUR HOME ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................JUST FOLLOW THESE SIMPLE STEPS .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................A- Chose your vehicle .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................B- Message us at info@nexcar.ca or 647 699-8214 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................C- Apply for financing ( If you need ) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................D- Have your vehicle delivered to your home (SHIPPING COST MAY APPLY,ASK YOUR SALES REPRESENTATIVE

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Keyless Entry
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Climate Control
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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