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2018 Mercedes-Benz C-Class

81,000 KM

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Paramount Fine Cars

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2018 Mercedes-Benz C-Class

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43 AMG ! HEAD UP DISPLAY ! NIGHT PKG !EXHAUST TIP!

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4467 Chesswood Dr, North York, ON M3J 2C2

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  • Listing ID: 7950731
  • Stock #: JU258998
  • VIN: 55SWF6EB8JU258998

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 81,000 KM

Vehicle Description

ONE OWNER , FULL RECORD OF SERVICE FROM M-BENZ , ACCIDENT FREE , 2018 M-BENZ C43 AMG OBSIDIAN BLACK ON BLACK LEATHER INTERIOR WITH AMG PERFORMANCE ENHANCED ENGINE AMG SPORT PACKAGE , PREMIUM PKG ,NIGHT PACKAGE , AMG PERFORMANCE STEERING WHEEL , HEAD UP DISPLAY , SPORT EDITION , BLACK FABRIC ROOF , NAVIGATION, 360 SURROUND CAMERA , BLIND SPOT ASSISTANT , ACTIVE PARK ASSIST , KEYLESS GO , BERMESTER PREMIUM SOUND SYSTEM , EXHAUST TIP , PANORAMIC ROOF, HEATED SEATS, HEATED SPORTS STEERING WHEEL , RUNNING BOARD , BLUETOOTH, SATELLITE RADIO, XENON/LED LIGHTS , ADAPTIVE DAMPING SYSTEM PLUS ,AMG 19" DOUBLE-SPOKE WHEELS WITH MIXED TIRES AND MUCH MORE , . . . . . ADDITIONAL COST OF $699 WILL BE APPLIED TO ALL CERTIFIED VEHICLES, FINANCING AND LEASING OPTIONS AVAILABLE. WE SHIP ALL OVER CANADA. WE FINANCE ALL OVER CANADA. PLEASE CALL FOR MORE INFORMATION OR VISIT US AT 4467 CHESSWOOD DRIVE IN NORTH YORK , ONTARIO , M3J 2C2

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