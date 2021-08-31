2018 Mercedes-Benz GL-Class

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4467 Chesswood Dr, North York, ON M3J 2C2
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ONE OWNER , ACCIDENT FREE , LOCAL CANADIAN VEHICLE , 2018 GLC 300 COUPE 4MATIC POLAR WHITE ON BLACK LEATHER INTERIOR WITH PREMIUM PKG AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT, AMBIENT LIGHTING , NAVIGATION, 360 SURROUND CAMERA ,ACTIVE PARK ASSIST, BLIND SPOT WARNING, KEYLESS GO, BURMESTER PREMIUM SOUND SYSTEM , SPORT EXHAUST SYSTEM , EXTERIOR CHROME PACKAGE , SUN ROOF, HEATED SEATS , HEATED STEERING WHEEL , BLUETOOTH, SATELLITE RADIO, XENON/LED LIGHTS , AMG MULTI-SPOKE WHEELS 20" WITH MIXED TIRES AND MUCH MORE , . . . . ADDITIONAL COST OF $699 WILL BE APPLIED TO ALL CERTIFIED VEHICLES ,FINANCING AND LEASING AVAILABLE. WE SHIP ALL OVER CANADA. WE FINANCE ALL OVER CANADA. PLEASE CALL FOR MORE INFO OR VISIT US AT 4467 CHESSWOOD DRIVE IN NORTH YORK. WWW.PARAMOUNTFINECARS.CA
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