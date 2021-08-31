2018 Mercedes-Benz GLE-Class

+ taxes & licensing
416-636-5150
4467 Chesswood Dr, North York, ON M3J 2C2
416-636-5150
+ taxes & licensing
ONE OWNER , LOCAL CANADIAN VEHICLE, ACCIDENT FREE , 2018 M-BENZ GLE 43 AMG POLAR WHITE ON NAPPA BEIGE / BLACK LEATHER INTERIOR WITH AMG CARBON FIBER TRIM AMG SPORT PACKAGE , PREMIUM PKG ,NIGHT PACKAGE , DISTRONIC PLUS CROSS SUPPORT , INTELLIGENT DRIVE PKG , SPORT EDITION , BLACK FABRIC ROOF , SMART PHONE INTEGRATION APPLE CAR-PLAY , ANDROID AUTO , NAVIGATION, 360 SURROUND CAMERA ,AMG PERFORMANCE STEERING WHEEL ,ACTIVE LANE KEEPING ASSIST , ACTIVE PARK ASSIST , BLIND SPOT WARNING, KEYLESS GO, HARMAN/KARDON PREMIUM SOUND SYSTEM , EXHAUST TIP , PANORAMIC ROOF, HEATED SEATS, HEATED SPORTS STEERING WHEEL , RUNNING BOARD , BLUETOOTH, SATELLITE RADIO, XENON/LED LIGHTS , ADAPTIVE DAMPING SYSTEM PLUS ,TRAILER COUPLING, AMG DOUBLE-SPOKE WHEELS 21" WITH MIXED TIRES AND MUCH MORE , M-BENZ FACTORY WARRANTY COVERAGE UNTIL 160,000KM . . . . . . ADDITIONAL COST OF $699 WILL BE APPLIED TO ALL CERTIFIED VEHICLES, FINANCING AND LEASING OPTIONS AVAILABLE. WE SHIP ALL OVER CANADA. WE FINANCE ALL OVER CANADA. PLEASE CALL FOR MORE INFORMATION OR VISIT US AT 4467 CHESSWOOD DRIVE IN NORTH YORK , ONTARIO , M3J 2C2
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
4467 Chesswood Dr, North York, ON M3J 2C2