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2018 Mercedes-Benz GLE-Class

74,000 KM

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Paramount Fine Cars

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43 AMG !!! COUPE !!! DISTRONIC + !!! NIGHT PKG !!!

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4467 Chesswood Dr, North York, ON M3J 2C2

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  • Listing ID: 7835244
  • Stock #: JA122232
  • VIN: 4JGED6EB6JA122232

Vehicle Details

  • Exterior Colour Polar White
  • Interior Colour Tan
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 74,000 KM

Vehicle Description

ONE OWNER , LOCAL CANADIAN VEHICLE, ACCIDENT FREE , 2018 M-BENZ GLE 43 AMG POLAR WHITE ON NAPPA BEIGE / BLACK LEATHER INTERIOR WITH AMG CARBON FIBER TRIM AMG SPORT PACKAGE , PREMIUM PKG ,NIGHT PACKAGE , DISTRONIC PLUS CROSS SUPPORT , INTELLIGENT DRIVE PKG , SPORT EDITION , BLACK FABRIC ROOF , SMART PHONE INTEGRATION APPLE CAR-PLAY , ANDROID AUTO , NAVIGATION, 360 SURROUND CAMERA ,AMG PERFORMANCE STEERING WHEEL ,ACTIVE LANE KEEPING ASSIST , ACTIVE PARK ASSIST , BLIND SPOT WARNING, KEYLESS GO, HARMAN/KARDON PREMIUM SOUND SYSTEM , EXHAUST TIP , PANORAMIC ROOF, HEATED SEATS, HEATED SPORTS STEERING WHEEL , RUNNING BOARD , BLUETOOTH, SATELLITE RADIO, XENON/LED LIGHTS , ADAPTIVE DAMPING SYSTEM PLUS ,TRAILER COUPLING, AMG DOUBLE-SPOKE WHEELS 21" WITH MIXED TIRES AND MUCH MORE , M-BENZ FACTORY WARRANTY COVERAGE UNTIL 160,000KM . . . . . . ADDITIONAL COST OF $699 WILL BE APPLIED TO ALL CERTIFIED VEHICLES, FINANCING AND LEASING OPTIONS AVAILABLE. WE SHIP ALL OVER CANADA. WE FINANCE ALL OVER CANADA. PLEASE CALL FOR MORE INFORMATION OR VISIT US AT 4467 CHESSWOOD DRIVE IN NORTH YORK , ONTARIO , M3J 2C2

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