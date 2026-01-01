$15,950+ taxes & licensing
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2018 MINI Cooper Clubman
COOPER S ALL4 * NAVIGATION * POWER SUNROOF
2018 MINI Cooper Clubman
COOPER S ALL4 * NAVIGATION * POWER SUNROOF
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$15,950
+ taxes & licensing
Actions
Used
132,508KM
Other / Unsure Condition
VIN WMWLU5C57J2G03281
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Wagon
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1284
- Mileage 132,508 KM
Vehicle Description
This gorgeous 2019 Mini Clubman S AWD * Royal Metallic Gray on BLACK * Comes with AUTOMATIC transmission LOADED with Factory Options including NAVIGATION * Harmon/ Kardon Stereo System,, POWER SUNROOF * Rear Parking Sensors * Heated LEATHER Power Seats * Sport Package * and so much more!!
* ACCIDENT FREE * CARFAX CLEAN *
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $899.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
* ACCIDENT FREE * CARFAX CLEAN *
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $899.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
rear window defogger
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
Leatherette Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Manual day/night rearview mirror
Door courtesy lights
HARD CARGO COVER
Safety
Rear Parking Sensors
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
Dual front knee airbags
Exterior
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Chrome window trim
Halogen Headlights
Intermittent rear wiper
Intermittent front wipers
Mechanical
Maintenance-free battery
Electric power steering
Convenience
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Suspension
Independent front suspension classification
Additional Features
4-Wheel ABS
Rearview Camera System
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Front seatback storage
3-point front seatbelts
Color-adjustable ambient lighting
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
PUDDLE LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
150 AMPS ALTERNATOR
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
PANDORA INTERNET RADIO APP
SPEED SENSITIVE FRONT WIPERS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
FUEL CUT-OFF IMPACT SENSOR
HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
SIMULATED LEATHER SHIFT KNOB TRIM
3 REAR HEADRESTS
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
6 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
6 DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
ALUMINUM ALLOY WHEELS
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
BLACK FENDER LIP MOLDINGS
12V REAR POWER OUTLET(S)
COLOR-ADJUSTABLE FOOTWELL LIGHTS
MINI CONNECTED SATELLITE COMMUNICATIONS
REAR ASSIST HANDLE
IN FLOOR STORAGE
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
ILLUMINATED CENTER CONSOLE
Rear Crumple Zones
WIPER ACTIVATED HEADLIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
HD RADIO RADIO
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
BARN REAR TRUNK/LIFTGATE
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
LAMP FAILURE WARNINGS AND REMINDERS
60-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BLACK GRILLE COLOR
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
CHROME DOOR HANDLE COLOR
CHROME EXHAUST TIP COLOR
CHROME SURROUND GRILLE COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DISC REAR BRAKE TYPE
DIVERSITY ANTENNA TYPE
GAS FRONT SHOCK TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
LOW OIL PRESSURE WARNINGS AND REMINDERS
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
MAST ANTENNA TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
SPORT BUCKET FRONT SEAT TYPE
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
VOICE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED RADIO
BLACK ROCKER PANEL COLOR
FULL TIME 4WD TYPE
6.5 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
CHROME HEADLIGHT BEZEL COLOR
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
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Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$15,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2018 MINI Cooper Clubman