2018 Nissan Maxima
SL "
2018 Nissan Maxima
SL "
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$18,950
+ taxes & licensing
Used
114,574KM
Other / Unsure Condition
VIN 1N4AA6AP4JC379705
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 114,574 KM
Vehicle Description
LOADED *** 2018 Nissan Maxima SL *** BLACK on BLACK **** POWER SUNROOF *** NAVIAGTION *** BOSE SOUND SYSTEM *** LEATHER HEATED SEATS **** DUAL CLIMATE ** KEYLESS ENTRY and More.
Dynamic Fine Motors Quality Pre-Owned Vehicles
Looking for a reliable vehicle? We offer a large selection of vehicles with easy financing options.
Financing Available Get approved fast, regardless of credit history.
Certification Option Add certification for $799 to ensure the vehicle meets all safety standards.
OMVIC Compliance Uncertified vehicles are sold as-is and require certification for road use.
We prioritize great customer service and a hassle-free car-buying experience.
Visit us at: 5161 Steeles Ave W, North York
Browse online: dynamicfinemotors.ca
Stop by today and find your perfect car!
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Emergency interior trunk release
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Remote Engine Start
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Air filtration
Front overhead console
Convenience
Clock
External temperature display
Exterior
LED Taillights
Chrome window trim
Front fog lights
Comfort
Dual front air conditioning zones
Trim
Leather shift knob trim
Mechanical
Push-Button Start
Front strut tower bar
Electronic brakeforce distribution
5.25 Axle Ratio
Drive mode selector
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Multi-function display
Front struts
Digital Sound Processing
DVD navigation system
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
1.1 FRONT BRAKE WIDTH
2 ONE-TOUCH WINDOWS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
150 AMPS ALTERNATOR
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
SPEED SENSITIVE FRONT WIPERS
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
NISSANCONNECT INFOTAINMENT
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
2.6 TURNS LOCK-TO-LOCK
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
.63 REAR BRAKE WIDTH
15.3 STEERING RATIO
ALUMINUM ALLOY WHEELS
DIAMETER 27 MM REAR STABILIZER BAR
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
2018 Nissan Maxima