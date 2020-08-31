Menu
Account
Sign In
Back

2018 Toyota RAV4

38,000 KM

Details Description Features

$29,900

+ tax & licensing
Make it Yours
$29,900

+ taxes & licensing

Crown Automobile

416-661-1515

Contact Seller
2018 Toyota RAV4

2018 Toyota RAV4

AWD Hybrid LE+, XLE, SUNROOF, ONE OWNER

Watch This Vehicle

2018 Toyota RAV4

AWD Hybrid LE+, XLE, SUNROOF, ONE OWNER

Location

Crown Automobile

4610 Dufferin St. Unit 14B, North York, ON M3H 5S4

416-661-1515

  1. 5778432
  2. 5778432
  3. 5778432
  4. 5778432
  5. 5778432
  6. 5778432
  7. 5778432
  8. 5778432
  9. 5778432
  10. 5778432
  11. 5778432
  12. 5778432
  13. 5778432
  14. 5778432
  15. 5778432
  16. 5778432
  17. 5778432
  18. 5778432
  19. 5778432
  20. 5778432
  21. 5778432
  22. 5778432
  23. 5778432
  24. 5778432
Contact Seller

$29,900

+ taxes & licensing

38,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5778432
  • Stock #: 18TO38B
  • VIN: JTMRJREV7JD154258

Vehicle Details

  • Exterior Colour Dark Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 18TO38B
  • Mileage 38,000 KM

Vehicle Description

2018 TOYOTA RAV4 XLE HYBRID, ONE OWNER, BALANCE OF MANUFACTURE HYBRID WARRANTY UNTIL OCT 2025 OR 160000KM, GALACTIC AQUA MICA METALLIC EXTERIOR, LOADED WITH SUNROOF, LANE KEEP ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, REAR VIEW CAMERA, HEATED SEATS, BLUETOOTH AUDIO AND PHONE, DRIVE SELECT MODE, LOW MILEAGE AND IN GREAT CONDITION, MUST BE SEEN.


 


 WE PROVIDE YOU FULL HISTORY REPORT ON EVERY VEHICLE. WE WELCOME YOUR TRADE. SAME DAY EASY FINANCE AND LEASE APPROVALS WITH COMPETITIVE RATES. 


ALL VEHICLES CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $499 ( OIL CHANGE INCLUDED ), IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS: VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED AND NOT E-TESTED. WE DO PROVIDE EXTENDED WARRANTIES WITH TIME OR MILEAGE LIMIT SUITABLE FOR YOUR NEED. WE ARRANGE SHIPPING FOR OUT OF PROVINCE CUSTOMERS. ALL SEASON, WINTER AND SUMMER TIRES ARE AVAILABLE FOR GREAT PRICES.


FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT US AT:


PHONE: 416-661-1515    


TEXT: 647-294-2843


E-MAIL: INFO@CROWNAUTOMOBILE.CA


ADDRESS: 14-4610 DUFFERIN ST, NORTH YORK, ON, M3H 5S4

Vehicle Features

Fog Lights
Traction Control
ABS Brakes
Passenger Airbag
Power-Assist Disc Brakes
Power Mirrors
Power Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Cup Holder
Trip Odometer
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Satellite Radio
Digital clock
Rear Window Defroster
BACKUP CAMERA
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Crown Automobile

2018 Toyota RAV4 FWD...
 36,000 KM
$22,900 + tax & lic
2015 Mercedes-Benz M...
 97,000 KM
$29,900 + tax & lic
2014 Mercedes-Benz M...
 62,000 KM
$32,900 + tax & lic

Email Crown Automobile

Crown Automobile

Crown Automobile

4610 Dufferin St. Unit 14B, North York, ON M3H 5S4

Call Dealer

416-661-XXXX

(click to show)

416-661-1515

Quick Links
Directions Website Inventory