$22,950+ taxes & licensing
Make it Yours
2019 Acura TLX
SH-AWD V6 W/TECH W/A-SPEC/ 2 SETS TIRES
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$22,950
+ taxes & licensing
Used
123,999KM
Other / Unsure Condition
VIN 19UUB3F67KA801094
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Red
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1150
- Mileage 123,999 KM
Vehicle Description
Gorgeous black on red Acura TLX comes equipped with sunroof, navigation, rear camera, 2 sets of tires, and so much more!!
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
rear window defogger
Aluminum Interior Accents
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
Auto-Dimming Rearview Mirror
rear reading lights
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Door courtesy lights
Convenience
Rear Cupholders
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Aluminum center console trim
Safety
Rear Parking Sensors
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Driver knee airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Rear Cross Traffic Alert
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Mechanical
Sport tuned suspension
Suspension
Independent front suspension classification
Additional Features
4-Wheel ABS
Ventilated Driver Seat
Leather steering wheel trim
Aluminum dash trim
Aluminum door trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
FRONT PARKING SENSORS
Front seatback storage
3-point front seatbelts
Leather-trimmed upholstery
Led Headlights
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS
SECOND ROW REAR VENTS
SINGLE DISC IN-DASH CD
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
PANDORA INTERNET RADIO APP
SPEED SENSITIVE FRONT WIPERS
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
9 TOTAL SPEAKERS
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
1 SUBWOOFER
POWER GLASS MOONROOF / SUNROOF
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
AHA INTERNET RADIO APP
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
TOUCH SCREEN DISPLAY NAVIGATION SYSTEM
3 REAR HEADRESTS
HARD DRIVE NAVIGATION SYSTEM
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
DIAMETER 25 MM REAR STABILIZER BAR
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
FAUX SUEDE UPHOLSTERY ACCENTS
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
REAR CENTER FOLDING WITH PASS-THRU ARMRESTS
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
DIAMETER 26 MM FRONT STABILIZER BAR
FRONT WIRELESS CHARGING STATION
REAR MULTI-VIEW CAMERA SYSTEM
POWER DRIVER SEAT EASY ENTRY
ALUMINUM ALLOY WHEELS
VOICE GUIDED DIRECTIONS SATELLITE COMMUNICATIONS
SIDE MIRRORS MEMORIZED SETTINGS
5.1 SURROUND SOUND
SUNGLASSES HOLDER STORAGE
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
TIRE SEALANT SPARE TIRE KIT
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
DRIVER SEAT MEMORIZED SETTINGS
LED FRONT FOG LIGHTS
LOCK OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
REAR ASSIST HANDLE
ACURALINK INFOTAINMENT
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED NAVIGATION SYSTEM
VEHICLE LOCATION SMART DEVICE APP FUNCTION
ILLUMINATED CENTER CONSOLE
AUTO HIGH BEAM DIMMER HEADLIGHTS
8 PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
Rear Crumple Zones
GOOGLE SEARCH CONNECTED IN-CAR APPS
CONTRAST STITCHING UPHOLSTERY ACCENTS
SEMI-AUTOMATIC ADAPTIVE STOP AND GO CRUISE CONTROL
WIPER ACTIVATED HEADLIGHTS
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
AUDIO SYSTEM MEMORIZED SETTINGS
DECKLID REAR SPOILER
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
LANE CENTERING AUTONOMOUS LANE GUIDANCE
APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
490 WATTS
COLOR AMBIENT LIGHTING
SEND DESTINATION TO VEHICLE NAVIGATION DATA
MAINTENANCE SCHEDULING SMART DEVICE APP FUNCTION
HD RADIO RADIO
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
ELS STUDIO PREMIUM BRAND
SECURITY EVENT/COLLISION ALERT SMART DEVICE APP FU
IN DASH STORAGE
PADDLE SHIFTER STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
ACOUSTIC WINDSHIELD LAMINATED GLASS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
ACURALINK SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
VISUAL WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
60-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BLACK GRILLE COLOR
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
CHROME SURROUND GRILLE COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DISC REAR BRAKE TYPE
DIVERSITY ANTENNA TYPE
GAS FRONT SHOCK TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
MAST ANTENNA TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
SPORT BUCKET FRONT SEAT TYPE
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
SLIDING SUNSHADE MOONROOF / SUNROOF
TILT/SLIDE MOONROOF / SUNROOF
TOUCH SCREEN DISPLAY RADIO
VOICE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED RADIO
LOW OIL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
VENTILATED PASSENGER SEAT
FULL TIME 4WD TYPE
ELEMENT ANTENNA TYPE
REMOTELY OPERATED MOONROOF / SUNROOF
VEHICLE AND KEY MEMORY MULTI-FUNCTION REMOTE
4.2 IN. INSTRUMENT CLUSTER SCREEN SIZE
BLACK REAR SPOILER COLOR
REVERSE GEAR TILT SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
12 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
7 IN. AND 8 IN. (DUAL) INFOTAINMENT SCREEN SIZE
SUN SENSOR CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Email Dynamic Fine Motors
2019 Acura TLX