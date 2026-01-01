$25,950+ taxes & licensing
2019 BMW 4 Series
430I XDRIVE/ COUPE/ NAVI/ SUNROOF/ REAR CAM
2019 BMW 4 Series
430I XDRIVE/ COUPE/ NAVI/ SUNROOF/ REAR CAM
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$25,950
+ taxes & licensing
Used
86,000KM
Other / Unsure Condition
VIN WBA4W5C52KAE51142
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Red
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 2-door
- Stock # 1152
- Mileage 86,000 KM
Vehicle Description
Z4A Premium Package Essential 248 Heated Steering Wheel
Premium Package Essential 302 Alarm System
Premium Package Essential 322 Comfort Access
Premium Package Essential 430 Auto Dimming Exterior Mirror
Premium Package Essential 508 Park Distance Control, front
Premium Package Essential 6WB Full Digital Instrument D
Premium Package Essential 655 SiriusXM Satellite Radio
337 M Sport Package 2PP 18 Lt/Aly Wheels, Double
M Sport Package 481 Sport Seats
M Sport Package 710 M Leather Steering Wheel
M Sport Package 715 M Aerodynamics Package
M Sport Package 760 High-Gloss Black Window S
M Sport Package 775 Anthracite Roofliner
M Sport Package 4WG Aluminum Hexagon Trim
4NE Blow-by heater
403 Glass Sunroof
5A1 LED Fog Lights
5DS Luggage-Compartment Emergency
544 Dynamic Cruise Control
563 Lights Package
6NW Wireless Charging w/Extended
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
rear window defogger
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
Auto-Dimming Rearview Mirror
Leatherette Upholstery
rear reading lights
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Leatherette door trim
Woodgrain interior accents
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Chrome Interior Accents
Convenience
Rear Cupholders
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Simulated wood center console trim
Safety
Rear Parking Sensors
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Dual front knee airbags
Exterior
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Chrome window trim
Variable intermittent front wipers
Suspension
Independent front suspension classification
Comfort
Dual front air conditioning zones
Trim
Leather shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
Maintenance-free battery
Rearview Camera System
Leather steering wheel trim
Simulated wood dash trim
Simulated wood door trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
FRONT PARKING SENSORS
Front seatback storage
3-point front seatbelts
Led Headlights
20GB Hard Drive
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
SECOND ROW REAR VENTS
SINGLE DISC IN-DASH CD
TACHOMETER GAUGE
2 ONE-TOUCH WINDOWS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
LEATHERETTE CENTER CONSOLE TRIM
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
205 WATTS
ACTIVE CHARCOAL AIR FILTRATION
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
ALLOY SHIFT KNOB TRIM
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
BMW ASSIST SATELLITE COMMUNICATIONS
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
LIP REAR SPOILER
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
HORN/LIGHT OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
FUEL CUT-OFF IMPACT SENSOR
POWER GLASS MOONROOF / SUNROOF
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
BATTERY DISCONNECT IMPACT SENSOR
HARD DRIVE NAVIGATION SYSTEM
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
MANUAL DRIVER SEAT EASY ENTRY
2 FRONT HEADRESTS
2 REAR HEADRESTS
2 SUBWOOFER
ADAPTIVE TAILLIGHTS
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
POWER FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE AND PASS-THRU ARM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
SIDE MIRRORS MEMORIZED SETTINGS
DRIVER SIDE AUTO-DIMMING SIDE MIRRORS
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
12V REAR POWER OUTLET(S)
7 TOTAL SPEAKERS
DRIVER SEAT MEMORIZED SETTINGS
LED FRONT FOG LIGHTS
LOCK OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED NAVIGATION SYSTEM
VEHICLE LOCATION SMART DEVICE APP FUNCTION
ILLUMINATED CENTER CONSOLE
CLIMATE CONTROL MEMORIZED SETTINGS
CARPET CARGO AREA FLOOR MAT
WIPER ACTIVATED HEADLIGHTS
AUDIO SYSTEM MEMORIZED SETTINGS
APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
HD RADIO RADIO
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
POWER OPERATED REAR TRUNK/LIFTGATE
PADDLE SHIFTER STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
AMAZON ALEXA SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
MANUAL PASSENGER SEAT EASY ENTRY
LAMP FAILURE WARNINGS AND REMINDERS
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
CHROME EXHAUST TIP COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DIVERSITY ANTENNA TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
MAST ANTENNA TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
SPORT BUCKET FRONT SEAT TYPE
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
SLIDING SUNSHADE MOONROOF / SUNROOF
TILT/SLIDE MOONROOF / SUNROOF
VOICE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED RADIO
10 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
10 PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
BODY-COLOR REAR SPOILER COLOR
LOW OIL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
FULL TIME 4WD TYPE
VENTILATED DISC REAR BRAKE TYPE
BLACK WITH CHROME ACCENTS GRILLE COLOR
40-20-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
DOUBLE BALL JOINT FRONT SUSPENSION TYPE
VEHICLE AND KEY MEMORY MULTI-FUNCTION REMOTE
TWIN-TUBE GAS FRONT SHOCK TYPE
TWIN-TUBE GAS REAR SHOCK TYPE
REVERSE GEAR TILT SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
8.8 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
$25,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2019 BMW 4 Series