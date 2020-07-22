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2019 BMW 5 Series

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  • Listing ID: 5597586
  • Stock #: H4002
  • VIN: WBAJA7C54KWW22518

Vehicle Details

  • Exterior Colour Dark Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # H4002
  • Mileage 26,824 KM

Vehicle Description

**MONTH-END SPECIAL!** HIGHLY EQUIPPED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN DARK BLUE ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, REAR HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, HEADS UP DISPLAY, BMW ADAPTIVE LED, MULTICOLOR AMBIENT LIGHTING, NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, SAFETYTECH, PEDESTRIAN WARNING, FRONT COLLISION WARNING, LANE DEPARTURE WARNING, BLIND SPOT DETECTION, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM HARMAN/KARDON SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, POWER SUNROOF, MULTI DRIVE MODES, SPORT MODE, ECO PRO MODE, COMFORT MODE, MANUAL SHIFTING CAPABILITY, AND MUCH MORE. READY TO GO. FORMER DAILY RENTAL. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!! WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

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