Menu
Account
Sign In

2019 BMW X2

xDrive28i *CERTIFIED!*|NAV|SUNROOF|LEATHER|AMBIENT

Watch This Vehicle

2019 BMW X2

xDrive28i *CERTIFIED!*|NAV|SUNROOF|LEATHER|AMBIENT

Location

Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

  1. 4378326
  2. 4378326
  3. 4378326
  4. 4378326
  5. 4378326
  6. 4378326
  7. 4378326
  8. 4378326
  9. 4378326
  10. 4378326
  11. 4378326
  12. 4378326
  13. 4378326
  14. 4378326
  15. 4378326
  16. 4378326
  17. 4378326
  18. 4378326
  19. 4378326
  20. 4378326
  21. 4378326
  22. 4378326
  23. 4378326
  24. 4378326
  25. 4378326
  26. 4378326
Contact Seller

$39,995

+ taxes & licensing

  • 15,341KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4378326
  • Stock #: G3617
  • VIN: WBXYJ5C59KEF83524
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
**YEAR-END SPECIAL!** FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! SUNROOF, AMBIENT LIGHTING, FINISHED IN BLACK ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, AM/FM/CD PLAYER, ALLOYS, STEERING WHEEL CONTROLS, SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!!



WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Favorit Motors

2017 Kia Sorento EX ...
 81,540 KM
$23,995 + tax & lic
2017 Ford Flex Limit...
 84,457 KM
$27,995 + tax & lic
2015 Ford Focus SE *...
 91,600 KM
$10,995 + tax & lic
Favorit Motors

Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

1-877-464-XXXX

(click to show)

1-877-464-0622

Send A Message