$64,995+ tax & licensing
2019 BMW X7
xDrive50i|INDIVIDUAL|LOADED|RECLINE|SCREENS|3DCAM|
2019 BMW X7
xDrive50i|INDIVIDUAL|LOADED|RECLINE|SCREENS|3DCAM|
Location
Favorit Motors
100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9
1-877-464-0622
$64,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Vermont Bronze Metallic
- Interior Colour Brown
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # U203
- Mileage 109,938 KM
Vehicle Description
**MONTH-END SPECIAL!** SPORTS ACTIVITY VEHICLE, FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! FEATURING : RARE INDIVIDUAL EDITION, DUAL REAR ENTERTAINMENT SCREENS, POWER RECLINING REAR SEATS, MULTI MASSAGE SEATS, HEADS UP DISPLAY, BMW SMART TOUCHSCREEN DISPLAY KEY, CRYSTAL SERIES GEAR SHIFT KNOB, AIR IONIZATION WITH FRAGRANCES, TWINPOWER TURBO XDRIVE, HEIGHT ADJUSTABLE AIR SUSPENSION, WIRELESS CHARGING TRAY, FINISHED IN GORGEOUS BRONZE ON MATCHING CARAMEL BROWN INTERIOR, 7 PASSENGER BMW INDIVIDUAL CROSS STITCHED LEATHER SEATS, WOOD GRAIN INTERIOR TRIMS, HEATED/COOLED SEATS, REAR HEATED SEATS, HEATED ARMRESTS, HEATED STEERING WHEEL, REAR TEMPERATURE CONTROLS, BMW LASER HEADLIGHTS, MULTICOLOR AMBIENT LIGHTING, NAVIGATION SYSTEM, 3D BACKUP CAMERA, 360 MULTI VIEW PARKING SENSORS, DRIVER ATTENTION CAMERA, FATIGUE AND FOCUS ALERT, FORWARD COLLISION MITIGATION, SIDE COLLISION WARNING, LANE DEPARTURE WARNING WITH STEERING INTERVENTION, ACTIVE BLIND SPOT DETECTION WITH STEERING INTERVENTION, STEERING ASSIST WITH AUTOMATIC LANE CHANGE, CROSS TRAFFIC WARNING, ADAPTIVE SMART CRUISE CONTROL, AM, FM, SATELLITE, SPOTIFY, SCREEN MIRRORING, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, PREMIUM 22 INCH ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM HARMAN/KARDON SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, PREMIUM PANORAMIC SUNROOF, SIDE STEPS, LIGHT CARPET, DUAL DOOR TRUNK, ALL POWER FOLDING SEATS, WINDOW SHADES, ILLUMINATED DOOR LOGOS, SPORT AND OFFROAD DISPLAYS, GESTURE CONTROL, EXPERIENCE MODES, BEVERAGE TEMPERATURE CONTROLS, MULTI DRIVE MODES : SPORT, COMFORT, ECO PRO, ADAPTIVE, AND MUCH MORE!!!
PREMIUM OPTIONS :
Cold Weather Package - $1200.00
Luxury Seating Package - $1200.00
Premium Package - $1550.00
BMW 22 INCH Style 755M Wheels - $1300.00
M Sport Brakes - $650.00
Panoramic Sky Lounge LED Roof $750.00
Individual Extended Merino Leather Upholstery $1000.00
Glass Controls - $650.00
Rear-Seat Entertainment Professional - $2200.00
Ash Grain Silver Grey High-Gloss Fine-Wood Trim - $1080.00
The advertised price is a finance only price, if you wish to purchase the vehicle for cash additional $2,000 surcharge will apply. Applicable prices and special offers are subject to change with or without notice and shall be at the full discretion of Favorit Motors.
WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA.
As per OMVIC regulations, this vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification is available for $899. All our vehicles are in excellent condition and have been fully inspected by an in-house licensed mechanic.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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