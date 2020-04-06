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2019 Dodge Charger

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Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$35,995

+ taxes & licensing

  • 15,289KM
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  • Listing ID: 4852098
  • Stock #: L470
  • VIN: 2C3CDXHG3KH596915
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Drive Type
Rear Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

**SPRING SPECIAL!** FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN BLACK ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED/COOLED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, BLIND SPOT ASSIST, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM ALPINE SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, POWER SUNROOF, PERFORMANCE CONTROL, PERFORMANCE PAGES, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!! WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

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