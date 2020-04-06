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2019 Ford Fusion

Hybrid Titanium *CERTIFIED!*|HYBRID|NAV|LEATHER|SUNROOF|+

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2019 Ford Fusion

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Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$27,995

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  • 23,775KM
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  • Listing ID: 4845711
  • Stock #: H3777
  • VIN: 3FA6P0RU5KR277408
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Variable / CVT
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

**SPRING SPECIAL!** FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! HYBRID ENGINE, FINISHED IN WHITE ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED/COOLED SEATS, NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SONY SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, POWER SUNROOF, AND MUCH MORE. READY TO GO. FORMER DAILY RENTAL. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!! WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

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