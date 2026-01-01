$16,950+ taxes & licensing
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2019 Infiniti QX50
AWD/ SUNROOF/ NAVI/ LEATHER
2019 Infiniti QX50
AWD/ SUNROOF/ NAVI/ LEATHER
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$16,950
+ taxes & licensing
Actions
Used
12,144KM
Other / Unsure Condition
VIN 3PCAJ5M34KF122173
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style Wagon
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1277
- Mileage 12,144 KM
Vehicle Description
Gorgeous QX50 with leather seats, sunroof, rear camera, and so much more!!
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $899.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $899.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
rear window defogger
Aluminum Interior Accents
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
rear reading lights
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Door courtesy lights
Front overhead console
Convenience
Rear Cupholders
Tilt and telescopic steering wheel
Exterior
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Chrome window trim
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Safety
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Mechanical
Maintenance-free battery
Electric power steering
Suspension
Independent front suspension classification
Comfort
Dual front air conditioning zones
Trim
Leather shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
Leather steering wheel trim
Aluminum dash trim
Dual Tip Exhaust
Front seatback storage
3-point front seatbelts
Aluminum door sill trim
Led Headlights
Center locking differential
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
PUDDLE LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS
ROOFLINE REAR SPOILER
SINGLE DISC IN-DASH CD
TACHOMETER GAUGE
2 ONE-TOUCH WINDOWS
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DIAMETER 23 MM REAR STABILIZER BAR
FRONT SOLAR-TINTED GLASS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
SPEED SENSITIVE FRONT WIPERS
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REAR FOLDING ARMRESTS
130 AMPS ALTERNATOR
TWO 12V FRONT POWER OUTLET(S)
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
3 REAR HEADRESTS
FLAT REAR SEAT FOLDING
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
SIRIUSXM TRAVEL LINK CONNECTED IN-CAR APPS
SUNGLASSES HOLDER STORAGE
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
12V REAR POWER OUTLET(S)
LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
8 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REAR ASSIST HANDLE
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
8 PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
INTOUCH INFOTAINMENT
SIRIUSXM MOVIE LISTING CONNECTED IN-CAR APPS
Rear Crumple Zones
DIAMETER 27 MM FRONT STABILIZER BAR
SIRIUSXM WEATHER CONNECTED IN-CAR APPS
FRONT PEDESTRIAN AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
8 WHEEL SPOKES
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
HD RADIO RADIO
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
POWER OPERATED REAR TRUNK/LIFTGATE
PADDLE SHIFTER STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
VISUAL WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
LAMP FAILURE WARNINGS AND REMINDERS
60-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BLACK GRILLE COLOR
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
CHROME SURROUND GRILLE COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DIVERSITY ANTENNA TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
LOW OIL PRESSURE WARNINGS AND REMINDERS
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
MAST ANTENNA TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BUCKET FRONT SEAT TYPE
PEDESTRIAN DETECTION PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
TOUCH SCREEN DISPLAY RADIO
VOICE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED RADIO
BODY-COLOR REAR SPOILER COLOR
ON DEMAND 4WD TYPE
STEEL SPARE WHEEL TYPE
TEMPORARY SPARE TIRE SIZE
VENTILATED DISC REAR BRAKE TYPE
ELEMENT ANTENNA TYPE
TWIN-TUBE GAS FRONT SHOCK TYPE
POLISHED ALUMINUM EXHAUST TIP COLOR
7 IN. AND 8 IN. (DUAL) INFOTAINMENT SCREEN SIZE
MONOTUBE REAR SHOCK TYPE
SIRIUSXM STOCKS CONNECTED IN-CAR APPS
BODY-COLOR WITH CHROME ACCENTS DOOR HANDLE COLOR
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
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Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$16,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2019 Infiniti QX50