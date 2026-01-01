$19,950+ taxes & licensing
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2019 Infiniti QX60
PURE /7 PASSENGER /NAVI /SUNROOF/ REAR CAM
2019 Infiniti QX60
PURE /7 PASSENGER /NAVI /SUNROOF/ REAR CAM
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$19,950
+ taxes & licensing
Actions
Used
105,299KM
Other / Unsure Condition
VIN 5N1DL0MM3KC502164
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Tan
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1263
- Mileage 105,299 KM
Vehicle Description
2019 Infiniti QX60 PURE, Pearl White Exterior, Tan Leather Interior, 7-Passenger Seating, 3.5L V6 Engine, Intelligent All-Wheel Drive, Automatic Transmission, Power Sunroof, Heated Front Seats, Heated Steering Wheel, Tri-Zone Automatic Climate Control, Power Liftgate, Remote Start, Push-Button Start, Bluetooth Connectivity, Backup Camera, Rear Parking Sensors, Power Driver Seat with Memory Function, Keyless Entry, Cruise Control, Alloy Wheels, Blind Spot Warning, Forward Emergency Braking, Dual-Zone Front Climate Controls, Fold-Flat Third Row Seating, Includes Second Set of Michelin Winter Tires Mounted on Rims, Spacious and Comfortable Family SUV, Well Maintained and Ready to Drive.
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $899.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Visit us at 5161 STEELES AVE W, NORTH YORK for a test drive!
We are open MONDAY-SATURDAY
See our full inventory at dynamicfinemotors.ca
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $899.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Visit us at 5161 STEELES AVE W, NORTH YORK for a test drive!
We are open MONDAY-SATURDAY
See our full inventory at dynamicfinemotors.ca
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
rear window defogger
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
Auto-Dimming Rearview Mirror
Leatherette Upholstery
rear reading lights
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Door courtesy lights
Front overhead console
Convenience
Rear Cupholders
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Chrome window trim
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Safety
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Suspension
Independent front suspension classification
Trim
Leather shift knob trim
Mechanical
Electric power steering
Additional Features
4-Wheel ABS
Rearview Camera System
Leather steering wheel trim
Heated Side Mirrors
Front seatback storage
3-point front seatbelts
Aluminum door sill trim
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS
ROOFLINE REAR SPOILER
SINGLE DISC IN-DASH CD
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
150 AMPS ALTERNATOR
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FRONT SOLAR-TINTED GLASS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
LOW BATTERY WARNINGS AND REMINDERS
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS
SPEED SENSITIVE FRONT WIPERS
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
3-POINT THIRD ROW SEATBELTS
CARGO NET STORAGE
POWER GLASS MOONROOF / SUNROOF
TWO 12V FRONT POWER OUTLET(S)
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
SLIDING REAR SEAT
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
3 REAR HEADRESTS
FLAT REAR SEAT FOLDING
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
CHROME BODY SIDE MOLDINGS
DUAL LEVEL CENTER CONSOLE
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
2 THIRD ROW HEADRESTS
FLAT THIRD ROW SEAT FOLDING
MANUAL REAR SEAT EASY ENTRY
SINGLE REAR AIR CONDITIONING ZONES
5 WHEEL SPOKES
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
DIAMETER 26 MM FRONT STABILIZER BAR
POWER FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
INDEPENDENTLY CONTROLLED REAR AIR CONDITIONING
ALUMINUM ALLOY WHEELS
DIAMETER 27 MM REAR STABILIZER BAR
SIRIUSXM TRAVEL LINK CONNECTED IN-CAR APPS
SUNGLASSES HOLDER STORAGE
POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
LED FRONT FOG LIGHTS
6 PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
8 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REAR ASSIST HANDLE
SPLIT THIRD ROW SEAT FOLDING
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
INTOUCH INFOTAINMENT
LIFTGATE MEMORIZED SETTINGS
SIRIUSXM MOVIE LISTING CONNECTED IN-CAR APPS
Rear Crumple Zones
SIRIUSXM WEATHER CONNECTED IN-CAR APPS
FRONT PEDESTRIAN AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
WIPER ACTIVATED HEADLIGHTS
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
HD RADIO RADIO
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
POWER OPERATED REAR TRUNK/LIFTGATE
TURN OFF HEADLIGHTS WARNINGS AND REMINDERS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
VISUAL WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
60-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
CHROME DOOR HANDLE COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DIVERSITY ANTENNA TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
MAST ANTENNA TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BUCKET FRONT SEAT TYPE
PEDESTRIAN DETECTION PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
SLIDING SUNSHADE MOONROOF / SUNROOF
TILT/SLIDE MOONROOF / SUNROOF
TOUCH SCREEN DISPLAY RADIO
VOICE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED RADIO
50-50 SPLIT BENCH THIRD ROW SEAT TYPE
8 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL REAR AIR CONDITIONING
BODY-COLOR REAR SPOILER COLOR
ON DEMAND 4WD TYPE
STEEL SPARE WHEEL TYPE
TEMPORARY SPARE TIRE SIZE
THIRD ROW CUPHOLDERS
THIRD ROW SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC REAR BRAKE TYPE
TWIN-TUBE GAS FRONT SHOCK TYPE
TWIN-TUBE GAS REAR SHOCK TYPE
CHROME GRILLE COLOR
SIRIUSXM STOCKS CONNECTED IN-CAR APPS
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$19,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2019 Infiniti QX60