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2019 Jaguar XF

Prestige 20d *CERTIFIED!*|DIESEL|AWD|NAV|LEATHER|+

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2019 Jaguar XF

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Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$54,995

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  • 2,552KM
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  • Listing ID: 4466475
  • Stock #: H3655
  • VIN: SAJBK4FN2KCY76973
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Diesel
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
**MONTH-END SPECIAL!** FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN BLACK ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED/COOLED SEATS, NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, AM/FM, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, POWER SUNROOF, PREMIUM DIESEL EDITION, ALL WHEEL DRIVE, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!!



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