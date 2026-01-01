$21,950+ taxes & licensing
2019 Lincoln Nautilus
SELECT/ AWD/ REAR CAM/ PANO SUNROOF/ BLINDSPOTS
2019 Lincoln Nautilus
SELECT/ AWD/ REAR CAM/ PANO SUNROOF/ BLINDSPOTS
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$21,950
+ taxes & licensing
Used
100,999KM
Other / Unsure Condition
VIN 2LMPJ8K98KBL12851
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Brown
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Mileage 100,999 KM
Vehicle Description
Beautiful 2019 Lincoln Nautilus with gorgeous colour combination offers AWD, rear camera, panoramic sunroof, heated steering, and so much more!
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
rear window defogger
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
Auto-Dimming Rearview Mirror
rear reading lights
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Door courtesy lights
Front overhead console
Leatherette dash trim
Convenience
Rear Cupholders
Safety
Rear Parking Sensors
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Dual front knee airbags
Rear Cross Traffic Alert
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Chrome window trim
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Suspension
Independent front suspension classification
Additional Features
4-Wheel ABS
Maintenance-free battery
Rearview Camera System
Leather steering wheel trim
Simulated wood door trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
Front seatback storage
3-point front seatbelts
Leather-trimmed upholstery
Locking center console
Led Headlights
Color-adjustable ambient lighting
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
PUDDLE LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
SINGLE DISC IN-DASH CD
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
MACPHERSON FRONT STRUTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
INTEGRATED EXHAUST
LEATHERETTE CENTER CONSOLE TRIM
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
SPEED SENSITIVE FRONT WIPERS
SYNC INFOTAINMENT
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRANSMITTER
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
9 TOTAL SPEAKERS
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
REAR FOLDING ARMRESTS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
HORN/LIGHT OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
1 SUBWOOFER
FUEL CUT-OFF IMPACT SENSOR
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
PERFORATED UPHOLSTERY ACCENTS
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
TOUCH SCREEN DISPLAY NAVIGATION SYSTEM
3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
3 REAR HEADRESTS
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
ELECTRONIC SUSPENSION CONTROL
CHROME BODY SIDE MOLDINGS
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
APP MARKETPLACE INTEGRATION CONNECTED IN-CAR APPS
LUMBAR PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
FRONT WIRELESS CHARGING STATION
POWER FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
SIRIUSXM TRAVEL LINK CONNECTED IN-CAR APPS
SIDE MIRRORS MEMORIZED SETTINGS
DRIVER SIDE AUTO-DIMMING SIDE MIRRORS
SUNGLASSES HOLDER STORAGE
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
12V REAR POWER OUTLET(S)
ILLUMINATED SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
COLOR-ADJUSTABLE FOOTWELL LIGHTS
DRIVER SEAT MEMORIZED SETTINGS
LED FRONT FOG LIGHTS
LOCK OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
METALLIC/WOODGRAIN INTERIOR ACCENTS
REAR ASSIST HANDLE
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED NAVIGATION SYSTEM
VEHICLE LOCATION SMART DEVICE APP FUNCTION
ILLUMINATED CENTER CONSOLE
AUTO HIGH BEAM DIMMER HEADLIGHTS
Rear Crumple Zones
GOOGLE SEARCH CONNECTED IN-CAR APPS
WIPER ACTIVATED HEADLIGHTS
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
ENGINE START SMART DEVICE APP FUNCTION
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
AMAZON ALEXA CONNECTED IN-CAR APPS
APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
175 AMPS ALTERNATOR
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
POWER OPERATED REAR TRUNK/LIFTGATE
SENSOR-ACTIVATED REAR TRUNK/LIFTGATE
HOTSPOT WI-FI
PERIMETER ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
ALUMINUM ALLOY WITH PAINTED ACCENTS WHEELS
ANTI-TOW SENSOR ANTI-THEFT SYSTEM
PADDLE SHIFTER STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
ACOUSTIC WINDSHIELD LAMINATED GLASS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
VISUAL WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
60-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
CHROME EXHAUST TIP COLOR
CHROME SURROUND GRILLE COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DISC REAR BRAKE TYPE
DIVERSITY ANTENNA TYPE
GAS FRONT SHOCK TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
BUCKET FRONT SEAT TYPE
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
TOUCH SCREEN DISPLAY RADIO
VOICE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED RADIO
10 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
10 PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
12.3 IN. INSTRUMENT CLUSTER SCREEN SIZE
8 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
BLACK ROCKER PANEL COLOR
BODY-COLOR REAR SPOILER COLOR
LOW OIL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
ON DEMAND 4WD TYPE
STEERING WHEEL MEMORIZED SETTINGS
TEMPORARY SPARE TIRE SIZE
ELEMENT ANTENNA TYPE
ALUMINUM ALLOY SPARE WHEEL TYPE
650 CCA BATTERY RATING
RIDE CONTROL DRIVER ADJUSTABLE SUSPENSION
METALLIC GRILLE COLOR
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
