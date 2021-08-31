2019 Mercedes-Benz GL-Class

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ACCIDENT FREE 2019 M-BENZ GLC 43 AMG OBSIDIAN BLACK ON BLACK LEATHER INTERIOR WITH RED STITCHING , AMG PACKAGE , PERFORMANCE ENHANCED ENGINE , AMBIENT ILLUMINATION , NAVIGATION, 360 SURROUND CAMERA , ACTIVE PARK ASSIST , BLIND SPOT WARNING, SMART PHONE INTEGRATION APPLE CAR-PLAY , ANDROID AUTO, KEYLESS GO , BURMESTER PREMIUM SOUND SYSTEM , ACTIVE ADJUSTABLE DAMPING , SUN ROOF, HEATED SPORTS SEATS, , BLUETOOTH, SATELLITE RADIO, XENON/LED LIGHTS , TRAILER COUPLING, AMG MULTI-SPOKE WHEELS 20" WITH MIXED TIRES MUCH MORE. CANADIAN VEHICLE , FACTORY WARRANTY COVERAGE TILL 2023/MAY/28. . . . . . ADDITIONAL COST OF $699 WILL BE APPLIED TO ALL CERTIFIED VEHICLES, FINANCING AND LEASING OPTIONS AVAILABLE. WE SHIP ALL OVER CANADA. WE FINANCE ALL OVER CANADA. PLEASE CALL FOR MORE INFORMATION OR VISIT US AT 4467 CHESSWOOD DRIVE IN NORTH YORK , ONTARIO , M3J 2C2
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