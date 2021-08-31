Menu
Account
Sign In
Back

2019 Mercedes-Benz GL-Class

74,000 KM

Details Description

$69,800

+ tax & licensing
Make it Yours
$69,800

+ taxes & licensing

Paramount Fine Cars

416-636-5150

Contact Seller
2019 Mercedes-Benz GL-Class

2019 Mercedes-Benz GL-Class

43 AMG !!! COUPE !!! 360 CAM / BURMESTER SOUND !!!

Watch This Vehicle

2019 Mercedes-Benz GL-Class

43 AMG !!! COUPE !!! 360 CAM / BURMESTER SOUND !!!

Location

Paramount Fine Cars

4467 Chesswood Dr, North York, ON M3J 2C2

416-636-5150

  1. 7835247
  2. 7835247
  3. 7835247
  4. 7835247
  5. 7835247
  6. 7835247
  7. 7835247
  8. 7835247
  9. 7835247
  10. 7835247
  11. 7835247
  12. 7835247
  13. 7835247
  14. 7835247
  15. 7835247
  16. 7835247
  17. 7835247
  18. 7835247
  19. 7835247
Contact Seller

$69,800

+ taxes & licensing

74,000KM
Used
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7835247
  • Stock #: KF491899
  • VIN: WDC0J6EB2KF491899

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 74,000 KM

Vehicle Description

ACCIDENT FREE 2019 M-BENZ GLC 43 AMG OBSIDIAN BLACK ON BLACK LEATHER INTERIOR WITH RED STITCHING , AMG PACKAGE , PERFORMANCE ENHANCED ENGINE , AMBIENT ILLUMINATION , NAVIGATION, 360 SURROUND CAMERA , ACTIVE PARK ASSIST , BLIND SPOT WARNING, SMART PHONE INTEGRATION APPLE CAR-PLAY , ANDROID AUTO, KEYLESS GO , BURMESTER PREMIUM SOUND SYSTEM , ACTIVE ADJUSTABLE DAMPING , SUN ROOF, HEATED SPORTS SEATS, , BLUETOOTH, SATELLITE RADIO, XENON/LED LIGHTS , TRAILER COUPLING, AMG MULTI-SPOKE WHEELS 20" WITH MIXED TIRES MUCH MORE. CANADIAN VEHICLE , FACTORY WARRANTY COVERAGE TILL 2023/MAY/28. . . . . . ADDITIONAL COST OF $699 WILL BE APPLIED TO ALL CERTIFIED VEHICLES, FINANCING AND LEASING OPTIONS AVAILABLE. WE SHIP ALL OVER CANADA. WE FINANCE ALL OVER CANADA. PLEASE CALL FOR MORE INFORMATION OR VISIT US AT 4467 CHESSWOOD DRIVE IN NORTH YORK , ONTARIO , M3J 2C2

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Paramount Fine Cars

2020 Land Rover Defe...
 12,800 KM
$88,800 + tax & lic
2019 Honda CR-V TOUR...
 67,000 KM
$32,800 + tax & lic
2018 Mercedes-Benz G...
 59,000 KM
$92,800 + tax & lic

Email Paramount Fine Cars

Paramount Fine Cars

Paramount Fine Cars

4467 Chesswood Dr, North York, ON M3J 2C2

Call Dealer

416-636-XXXX

(click to show)

416-636-5150

Quick Links
Directions Website Inventory