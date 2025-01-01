$26,999+ taxes & licensing
Make it Yours
2019 Mercedes-Benz GLC
GLC 300 4MATIC
Location
Top Notch Auto Sales Inc.
5161 Steeles Ave West, North York, ON M9L 1R5
416-879-7113
$26,999
+ taxes & licensing
Used
72,787KM
Other / Unsure Condition
VIN WDC0G4KBXKV164132
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Mileage 72,787 KM
Vehicle Description
Topnotch Auto Sales Quality Pre-Owned Vehicles
Looking for a reliable used car? We offer a large selection of vehicles with easy financing options.
Financing Available Get approved fast, regardless of credit history.
Certification Option Add certification for $799 to ensure the vehicle meets all safety standards.
OMVIC Compliance Uncertified vehicles are sold as-is and require certification for road use.
With over 14 years in business, we prioritize great customer service and a hassle-free car-buying experience.
Visit us at: 5161 Steeles Ave W, North York
Call or Text: 416-879-7113
Browse online: tnautosalesinc.com
Stop by today and find your perfect car!
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Driver knee airbags
Roll Stability Control
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Leatherette Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Convenience
Clock
External temperature display
Rain sensing front wipers
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
LED Taillights
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Intermittent rear wiper
Run flat tires
Chrome Roof Rails
Mechanical
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
3.27 Axle Ratio
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
Cornering brake control
Drive mode selector
Powertrain
Center limited slip differential
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
trailer stability control
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Led Headlights
Multi-function display
Auto Start/Stop
Brake drying
Front struts
Emergency braking preparation
Hill holder control
Driver attention alert system
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
PUDDLE LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
4 ONE-TOUCH WINDOWS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
ACTIVE CHARCOAL AIR FILTRATION
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
CARGO NET STORAGE
3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
4-WAY POWER LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
4-WAY POWER LUMBAR PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENT
BATTERY DISCONNECT IMPACT SENSOR
WOOD CENTER CONSOLE TRIM
WOOD DASH TRIM
WOOD DOOR TRIM
WOOD-TONE INTERIOR ACCENTS
115V REAR POWER OUTLET(S)
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
DRIVER SIDE AUTO-DIMMING SIDE MIRRORS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL
CARPET CARGO AREA FLOOR MAT
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
ENGINE START SMART DEVICE APP FUNCTION
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
HOTSPOT COMPATIBLE WI-FI
MERCEDES ME SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Email Top Notch Auto Sales Inc.
Top Notch Auto Sales Inc.
5161 Steeles Ave West, North York, ON M9L 1R5
2019 Mercedes-Benz GLC