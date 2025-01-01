Menu
2019 NISSAN QASHQAI SV AWD SUV FOR SALE!! BEAUTIFUL VEHICLE WITH NO ACCIDENTS AND A CLEAN BODY, RUST FREE!! THIS VEHICLE IS OPTIONED WITH 17" ALLOY RIMS WITH LIKE NEW GENERAL TIRES, FACTORY SUNROOF, BLINDSPOT MONITORING SYSTEM, NISSAN 360 SENSE, MULTIZONE CLIMATE, APPLE CAR PLAY, BLUETOOTH CONNECTIVITY, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, CRUISE CONTROL, POWER WINDOWS, PRISTINE CLOTH INTERIOR AND MUCH MORE! THIS VEHICLE IS BEING SOLD CERTIFIED WITH A SAFETY STANDARDS CERTIFICATE FOR THE CHEAP PRICE OF $14,899 + TAX AND LICENSING!! 6 MONTH WARRANTY INCLUDED! FINANCING AVAILABLE! 

***BY APPOINTMENT ONLY*** 

TO BOOK AN APPOINTMENT OR REQUEST A COPY OF THE CARFAX PLEASE CALL BRYAN AT 647-862-7904 

Auto Resale Inc 
56 Martin Ross Ave 
North York, ON M3J 2L4
647-862-7904

2019 Nissan Qashqai

155,975 KM

Details Description Features

$14,899

+ taxes & licensing
2019 Nissan Qashqai

SV AWD *SAFETY INCL*CLEAN CARFAX*FINANCING AVAI*

12923810

2019 Nissan Qashqai

SV AWD *SAFETY INCL*CLEAN CARFAX*FINANCING AVAI*

Location

Auto Resale Inc.

56 Martin Ross Ave, North York, ON M3J 2L4

647-862-7904

Certified

This vehicle is Safety Certified.
Sale

$14,899

+ taxes & licensing

Used
155,975KM
Excellent Condition
VIN JN1BJ1CR2KW333986

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Wagon
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 155,975 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Android Auto
Apple CarPlay

Comfort

Sunroof / Moonroof

Warranty

Warranty Available
Warranty Included

Seating

Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Proximity Key

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection

Auto Resale Inc.

Auto Resale Inc.

56 Martin Ross Ave, North York, ON M3J 2L4
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

$14,899

+ taxes & licensing>

Auto Resale Inc.

647-862-7904

2019 Nissan Qashqai