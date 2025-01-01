$14,899+ taxes & licensing
2019 Nissan Qashqai
SV AWD *SAFETY INCL*CLEAN CARFAX*FINANCING AVAI*
Location
Auto Resale Inc.
56 Martin Ross Ave, North York, ON M3J 2L4
647-862-7904
Certified
$14,899
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Wagon
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 155,975 KM
Vehicle Description
**SAFETY CERTIFICATION INCLUDED**CLEAN CARFAX NO ACCIDENTS!**AWD**FINANCING AVAILABLE**
2019 NISSAN QASHQAI SV AWD SUV FOR SALE!! BEAUTIFUL VEHICLE WITH NO ACCIDENTS AND A CLEAN BODY, RUST FREE!! THIS VEHICLE IS OPTIONED WITH 17" ALLOY RIMS WITH LIKE NEW GENERAL TIRES, FACTORY SUNROOF, BLINDSPOT MONITORING SYSTEM, NISSAN 360 SENSE, MULTIZONE CLIMATE, APPLE CAR PLAY, BLUETOOTH CONNECTIVITY, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, CRUISE CONTROL, POWER WINDOWS, PRISTINE CLOTH INTERIOR AND MUCH MORE! THIS VEHICLE IS BEING SOLD CERTIFIED WITH A SAFETY STANDARDS CERTIFICATE FOR THE CHEAP PRICE OF $14,899 + TAX AND LICENSING!! 6 MONTH WARRANTY INCLUDED! FINANCING AVAILABLE!
***BY APPOINTMENT ONLY***
TO BOOK AN APPOINTMENT OR REQUEST A COPY OF THE CARFAX PLEASE CALL BRYAN AT 647-862-7904
Vehicle Features
