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2019 Subaru WRX
SPORT-TECH/ MANUAL/ SUNROOF/ NAVI/ BLINDSPOTS
2019 Subaru WRX
SPORT-TECH/ MANUAL/ SUNROOF/ NAVI/ BLINDSPOTS
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$18,950
+ taxes & licensing
Actions
Used
119,199KM
Other / Unsure Condition
VIN JF1VA1J65K9811549
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Mileage 119,199 KM
Vehicle Description
2019 Subaru WRX Sport-tech AWD The top-of-the-line Sport-tech trim with Subaru's legendary Symmetrical All-Wheel Drive and a turbocharged 2.0L BOXER engine delivering an exhilarating driving experience. Loaded with a 6-speed manual transmission, leather-appointed heated seats, power sunroof, navigation, Harman Kardon premium audio, Apple CarPlay & Android Auto, blind-spot monitoring, backup camera, push-button start, LED steering responsive headlights, and 18-inch alloy wheels. A perfect blend of performance, comfort, and year-round confidence.
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $899.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Visit us at 5161 STEELES AVE W, NORTH YORK for a test drive!
We are open MONDAY-SATURDAY
See our full inventory at dynamicfinemotors.ca
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $899.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Visit us at 5161 STEELES AVE W, NORTH YORK for a test drive!
We are open MONDAY-SATURDAY
See our full inventory at dynamicfinemotors.ca
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
rear window defogger
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Leatherette door trim
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Manual day/night rearview mirror
Door courtesy lights
Front overhead console
Convenience
Rear Cupholders
Tilt and telescopic steering wheel
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Exterior
Auto ON/OFF Headlights
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Safety
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Driver knee airbags
Front Seatbelt Pretensioners
Mechanical
Sport tuned suspension
Maintenance-free battery
Electric power steering
Quad tip exhaust
Suspension
Independent front suspension classification
Trim
Leather shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
Rearview Camera System
Leather steering wheel trim
Self-leveling headlights
Heated Side Mirrors
Front seatback storage
3-point front seatbelts
Leather-trimmed upholstery
Led Headlights
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
SINGLE DISC IN-DASH CD
TACHOMETER GAUGE
2 ONE-TOUCH WINDOWS
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
PANDORA INTERNET RADIO APP
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
DRIVER EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
LIP REAR SPOILER
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
REAR FOLDING ARMRESTS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
130 AMPS ALTERNATOR
HORN/LIGHT OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
FRONT UNDERGUARD BUMPER DETAIL
FUEL CUT-OFF IMPACT SENSOR
INVERTED FRONT STRUTS
POWER GLASS MOONROOF / SUNROOF
TWO 12V FRONT POWER OUTLET(S)
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
AHA INTERNET RADIO APP
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
3 REAR HEADRESTS
DUAL FRONT IMPACT ABSORBING SEATS
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
ALUMINUM ALLOY WHEELS
SIRIUSXM TRAVEL LINK CONNECTED IN-CAR APPS
VOICE GUIDED DIRECTIONS SATELLITE COMMUNICATIONS
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
ALLOY FOOT PEDAL TRIM
LED FRONT FOG LIGHTS
LOCK OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
REAR ASSIST HANDLE
IN FLOOR STORAGE
SIMULATED CARBON FIBER DASH TRIM
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
STARLINK INFOTAINMENT
YELP CONNECTED IN-CAR APPS
VEHICLE LOCATION SMART DEVICE APP FUNCTION
ILLUMINATED CENTER CONSOLE
Rear Crumple Zones
GOOGLE SEARCH CONNECTED IN-CAR APPS
CONTRAST STITCHING UPHOLSTERY ACCENTS
CORNERING HEADLIGHTS
WIPER ACTIVATED HEADLIGHTS
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
MAINTENANCE SCHEDULING SMART DEVICE APP FUNCTION
HD RADIO RADIO
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
MYSUBARU SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
ORGANIZER TRAY CENTER CONSOLE
IHEARTRADIO INTERNET RADIO APP
LAMP FAILURE WARNINGS AND REMINDERS
60-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BLACK GRILLE COLOR
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DISC REAR BRAKE TYPE
DIVERSITY ANTENNA TYPE
GAS FRONT SHOCK TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
LOW OIL PRESSURE WARNINGS AND REMINDERS
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
MAST ANTENNA TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
SPORT BUCKET FRONT SEAT TYPE
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BLACK HEADLIGHT BEZEL COLOR
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
LOW WASHER FLUID WARNINGS AND REMINDERS
SLIDING SUNSHADE MOONROOF / SUNROOF
TILT/SLIDE MOONROOF / SUNROOF
TOUCH SCREEN DISPLAY RADIO
VOICE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED RADIO
10 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
BODY-COLOR REAR SPOILER COLOR
STEEL SPARE WHEEL TYPE
TEMPORARY SPARE TIRE SIZE
7 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
FULL TIME 4WD TYPE
4.2 IN. INSTRUMENT CLUSTER SCREEN SIZE
STAINLESS STEEL EXHAUST TIP COLOR
BODY-COLOR ROCKER PANEL COLOR
STITCHER INTERNET RADIO APP
DOUBLE WISHBONE REAR SUSPENSION TYPE
REAR UNDERGUARD BUMPER DETAIL
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
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Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$18,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2019 Subaru WRX