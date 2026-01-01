$22,950+ taxes & licensing
Make it Yours
2019 Volkswagen Atlas
V6 4MOTION * EXECLINE * PANO ROOF * HEATED - COOLE
2019 Volkswagen Atlas
V6 4MOTION * EXECLINE * PANO ROOF * HEATED - COOLE
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$22,950
+ taxes & licensing
Actions
Used
127,247KM
Other / Unsure Condition
VIN 1V2NR2CA1KC580659
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # 1305
- Mileage 127,247 KM
Vehicle Description
Gorgeous TOP OF THE LINE * BLACK on BLACK * Volkswagen Atlas EXECLINE AWD. This 7 PASSANGER LUXURY VEHICLE Give You every Available options Including * NAVIGATION * PANORAMIC SUNROOF * LEATHER HEATED & COOLED SEATS * REAR CAMERA * BLIND SPOT * POLY DIPPED BLACK ALLOY WHEELS * FULL POWER GROUP * REMOTE START and so much more..
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $899.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $899.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
rear window defogger
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
Auto-Dimming Rearview Mirror
rear reading lights
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Convenience
Rear Cupholders
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Safety
Rear Parking Sensors
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Rear Cross Traffic Alert
REAR AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Heated Rear Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Chrome window trim
Intermittent rear wiper
Silver roof rails
Variable intermittent front wipers
Mechanical
Maintenance-free battery
Electric power steering
Suspension
Independent front suspension classification
Trim
Leather shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
Ventilated Driver Seat
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
FRONT PARKING SENSORS
Rear Seatbelt Pretensioners
Front seatback storage
3-point front seatbelts
Leather-trimmed upholstery
Led Headlights
Surround View Camera System
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
PUDDLE LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS
SINGLE DISC IN-DASH CD
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
REAR FOLDING ARMRESTS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
3-POINT THIRD ROW SEATBELTS
HORN/LIGHT OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
1 SUBWOOFER
FUEL CUT-OFF IMPACT SENSOR
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
PERFORATED UPHOLSTERY ACCENTS
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
TOUCH SCREEN DISPLAY NAVIGATION SYSTEM
3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
3 REAR HEADRESTS
FLAT REAR SEAT FOLDING
115V REAR POWER OUTLET(S)
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
APP MARKETPLACE INTEGRATION CONNECTED IN-CAR APPS
2 THIRD ROW HEADRESTS
FLAT THIRD ROW SEAT FOLDING
MANUAL REAR SEAT EASY ENTRY
SINGLE REAR AIR CONDITIONING ZONES
11 TOTAL SPEAKERS
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
SIDE WINDOW SUNSHADE
POWER FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ADJUSTABLE THIRD ROW HEADRESTS
INDEPENDENTLY CONTROLLED REAR AIR CONDITIONING
ALUMINUM ALLOY WHEELS
SIRIUSXM TRAVEL LINK CONNECTED IN-CAR APPS
SIDE MIRRORS MEMORIZED SETTINGS
POWER PANORAMIC MOONROOF / SUNROOF
THIRD ROW REAR VENTS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
12V REAR POWER OUTLET(S)
LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
DRIVER SEAT MEMORIZED SETTINGS
LOCK OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
METALLIC/WOODGRAIN INTERIOR ACCENTS
REAR ASSIST HANDLE
SPLIT THIRD ROW SEAT FOLDING
FENDER PREMIUM BRAND
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED NAVIGATION SYSTEM
CORNERING FRONT FOG LIGHTS
AUTO HIGH BEAM DIMMER HEADLIGHTS
8 PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
Rear Crumple Zones
SEMI-AUTOMATIC ADAPTIVE STOP AND GO CRUISE CONTROL
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
SEMI-AUTOMATIC ACTIVE PARKING SYSTEM
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
MEMORY CARD SLOT AUXILIARY AUDIO INPUT
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
HD RADIO RADIO
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
CAR-NET SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
POWER OPERATED REAR TRUNK/LIFTGATE
SENSOR-ACTIVATED REAR TRUNK/LIFTGATE
VISUAL WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
LAMP FAILURE WARNINGS AND REMINDERS
60-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
CHROME EXHAUST TIP COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DISC REAR BRAKE TYPE
DIVERSITY ANTENNA TYPE
GAS FRONT SHOCK TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
LOW OIL PRESSURE WARNINGS AND REMINDERS
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
MAST ANTENNA TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
BUCKET FRONT SEAT TYPE
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
TILT/SLIDE MOONROOF / SUNROOF
TOUCH SCREEN DISPLAY RADIO
VOICE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED RADIO
10 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
12.3 IN. INSTRUMENT CLUSTER SCREEN SIZE
50-50 SPLIT BENCH THIRD ROW SEAT TYPE
8 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL REAR AIR CONDITIONING
STEEL SPARE WHEEL TYPE
TEMPORARY SPARE TIRE SIZE
THIRD ROW CUPHOLDERS
THIRD ROW READING LIGHTS
THIRD ROW SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED PASSENGER SEAT
FULL TIME 4WD TYPE
THIRD ROW EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
CHROME GRILLE COLOR
CHROME ACCENTS ROCKER PANEL COLOR
REVERSE GEAR TILT SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
POWER SUNSHADE MOONROOF / SUNROOF
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