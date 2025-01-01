$19,950+ taxes & licensing
Make it Yours
2019 Volkswagen Jetta
HIGHLINE/SERVICE RECORDS/LEATHER/SUNROOF/REAR CAME
2019 Volkswagen Jetta
HIGHLINE/SERVICE RECORDS/LEATHER/SUNROOF/REAR CAME
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$19,950
+ taxes & licensing
Used
82,799KM
Other / Unsure Condition
VIN 3VWE57BU6KM184793
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Mileage 82,799 KM
Vehicle Description
Beautiful low mileage Jetta Highline equipped with leather seats, sunroof, rear camera, and more!
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Monday-Saturday: 10am-6pm
dynamicfinemotors.ca
1 (877)-554-4226
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Monday-Saturday: 10am-6pm
dynamicfinemotors.ca
1 (877)-554-4226
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Emergency interior trunk release
Safety brake pedal system
Rear Cross Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
Trip Odometer
Adaptive Cruise Control
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Auto-Dimming Rearview Mirror
Leatherette Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Air filtration
Door courtesy lights
Front overhead console
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
LED Taillights
Chrome window trim
Mechanical
Front stabilizer bar
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
3.23 axle ratio
Drive mode selector
Trim
Leather shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Heated Side Mirrors
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Led Headlights
Color-adjustable ambient lighting
Multi-function display
Auto Start/Stop
Hill holder control
Automatic hazard warning lights
Digital Sound Processing
Lane deviation sensors
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
MP3 PLAYBACK IN-DASH CD
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
0.4 REAR BRAKE WIDTH
2.8 TURNS LOCK-TO-LOCK
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
LIP REAR SPOILER
HORN/LIGHT OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
Customizable instrument cluster
1 SUBWOOFER
8 TOTAL SPEAKERS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
PERFORATED UPHOLSTERY ACCENTS
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
3 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
1.0 FRONT BRAKE WIDTH
REAR CENTER FOLDING WITH PASS-THRU ARMRESTS
15 STEERING RATIO
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
140 AMPS ALTERNATOR
COLOR-ADJUSTABLE FOOTWELL LIGHTS
400 WATTS
BEATS PREMIUM BRAND
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
Lane keeping assist with blind spot integration
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
CAR-NET SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
ALUMINUM ALLOY WITH PAINTED ACCENTS WHEELS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Dynamic Fine Motors
2019 Honda Civic TOURING/LEATHER/SUNROOF/CARPLAY 113,499 KM $17,950 + tax & lic
2016 Toyota Venza LIMITED/V6/LEATHER/SUNROOF/MOONROOF 144,299 KM $16,950 + tax & lic
2018 BMW X5 XDRIVE35I /HUD/360CAM/PANO SUNROOF 94,999 KM $24,950 + tax & lic
Email Dynamic Fine Motors
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$19,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2019 Volkswagen Jetta