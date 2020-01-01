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2019 Volkswagen Jetta

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2019 Volkswagen Jetta

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Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$24,995

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  • 21,397KM
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  • Listing ID: 4477191
  • Stock #: H3654
  • VIN: 3VWE57BU4KM184789
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
**MONTH-END SPECIAL!** HIGHLY EQUIPPED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN BLACK ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, BACKUP CAMERA, AM/FM/SATELLITE, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, APPLE CAR PLAY, ANDROID AUTO, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, POWER SUNROOF, BLIND SPOT ASSIST, SPORT MODE, ECO MODE, AND MUCH MORE. READY TO GO. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!!



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