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2019 Volkswagen Jetta

Highline *CERTIFIED!*|SUNROOF|LEATHER|HEATED SEATS

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2019 Volkswagen Jetta

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Location

Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$24,249

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  • 15,239KM
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  • Listing ID: 4852119
  • Stock #: H3782
  • VIN: 3VWE57BU5KM219047
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

**SPRING SPECIAL!** HIGHLY EQUIPPED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN BLACK ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED SEATS, BACKUP CAMERA, AM/FM/SATELLITE, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM SOUND SYSTEM, POWER OPTIONS, POWER SUNROOF, AND MUCH MORE. READY TO GO. FORMER DAILY RENTAL. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!! WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

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