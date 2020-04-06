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2020 Chevrolet Malibu

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Favorit Motors

100 Toro Rd, North York, ON M3J 2A9

1-877-464-0622

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$29,995

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  • 18,784KM
  • Used
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  • Listing ID: 4852107
  • Stock #: H3775
  • VIN: 1G1ZE5SX4LF021198
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

**SPRING SPECIAL!** FULLY LOADED, EXTREMELY CLEAN! FINISHED IN BLACK ON MATCHING BLACK INTERIOR, STITCHED LEATHER SEATS, HEATED/COOLED SEATS, REAR HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, NAVIGATION SYSTEM, BACKUP CAMERA, SAFETY TECH, COLLISION AWARENESS, LANEKEEP ASSIST, BLIND SPOT MONITORING, PARKING SENSORS, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, AM/FM/SATELLITE/CD PLAYER, ALLOYS, BLUETOOTH WITH MEDIA STREAMING, STEERING WHEEL CONTROLS, PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, ALL POWER OPTIONS, POWER PANORAMIC SUNROOF, AND MUCH MORE. READY TO GO. FORMER DAILY RENTAL. CERTIFIED AND E-TESTED! WE FINANCE EVERYONE!!! WE ARE PROUDLY SERVING THESE FINE COMMUNITIES: GTA PEEL HALTON BRAMPTON TORONTO BURLINGTON MILTON MISSISSAUGA HAMILTON CAMBRIDGE LONDON KITCHENER GUELPH ORANGEVILLE NEWMARKET BARRIE MARKHAM BOLTON CALEDON VAUGHAN WOODBRIDGE ETOBICOKE OAKVILLE ONTARIO QUEBEC MONTREAL OTTAWA VANCOUVER ETOBICOKE. WE CARRY ALL MAKES AND MODELS MERCEDES BMW AUDI JAGUAR VW MASERATI PORSCHE LAND ROVER RANGE ROVER CHRYSLER JEEP HONDA TOYOTA LEXUS INFINITI ACURA

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