$19,950+ taxes & licensing
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2020 Hyundai Santa Fe
SEL AWD /LEATHER /PANO SUNROOF / CARPLAY
2020 Hyundai Santa Fe
SEL AWD /LEATHER /PANO SUNROOF / CARPLAY
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$19,950
+ taxes & licensing
Actions
Used
114,659KM
Other / Unsure Condition
VIN 5NMS3CAD8LH137601
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1259
- Mileage 114,659 KM
Vehicle Description
Gorgeous 2020 Hyundai Santa Fe Preferred comes with LEATHER, PANO SUNROOF, AWD, CARPLAY, REAR CAMERA, and so much more!!
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $899.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $899.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
rear window defogger
Cloth Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Cloth door trim
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Convenience
Rear Cupholders
Tilt and telescopic steering wheel
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Exterior
Auto ON/OFF Headlights
Chrome window trim
Halogen Headlights
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Safety
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Rear Cross Traffic Alert
Mechanical
Maintenance-free battery
Electric power steering
Suspension
Independent front suspension classification
Additional Features
4-Wheel ABS
Rearview Camera System
Heated Side Mirrors
Front seatback storage
3-point front seatbelts
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
PUDDLE LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
2 ONE-TOUCH WINDOWS
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
150 AMPS ALTERNATOR
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FRONT SOLAR-TINTED GLASS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
WITH WASHER REAR WIPER
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
HORN/LIGHT OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
DIAMETER 24 MM FRONT STABILIZER BAR
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
SLIDING REAR SEAT
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
3 REAR HEADRESTS
4-PIN TRAILER WIRING
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
BLUE LINK INFOTAINMENT
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
SUNGLASSES HOLDER STORAGE
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
LOCK OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
8 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REAR ASSIST HANDLE
ONE-TOUCH FOLD FLAT REAR SEAT FOLDING
IN FLOOR STORAGE
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUTO HIGH BEAM DIMMER HEADLIGHTS
GOOGLE SEARCH CONNECTED IN-CAR APPS
SEMI-AUTOMATIC ADAPTIVE STOP AND GO CRUISE CONTROL
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
DIAMETER 24 MM REAR STABILIZER BAR
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
MAINTENANCE SCHEDULING SMART DEVICE APP FUNCTION
HD RADIO RADIO
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
MYHYUNDAI WITH BLUE LINK SMART DEVICE APP COMPATIB
ACOUSTIC WINDSHIELD LAMINATED GLASS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
VISUAL WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
60-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
CHROME EXHAUST TIP COLOR
CHROME SURROUND GRILLE COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DISC REAR BRAKE TYPE
DIVERSITY ANTENNA TYPE
GAS FRONT SHOCK TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
MAST ANTENNA TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
BUCKET FRONT SEAT TYPE
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
TOUCH SCREEN DISPLAY RADIO
VOICE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED RADIO
BLACK ROCKER PANEL COLOR
BODY-COLOR REAR SPOILER COLOR
LOW OIL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
ON DEMAND 4WD TYPE
STEEL SPARE WHEEL TYPE
TEMPORARY SPARE TIRE SIZE
7 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
7 IN. INSTRUMENT CLUSTER SCREEN SIZE
CHROME GRILLE COLOR
ENGINE START/CABIN PRECONDITIONING SMART DEVICE AP
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
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Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$19,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2020 Hyundai Santa Fe