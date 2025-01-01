$20,950+ taxes & licensing
2020 Kia Sorento
V6 AWD/ 7PASSENGER/ BLINDSPOT SIGNALS/ REAR CAMERA
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$20,950
+ taxes & licensing
Used
103,427KM
Other / Unsure Condition
VIN 5XYPGDA57LG654309
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1092
- Mileage 103,427 KM
Vehicle Description
Beautiful 7 seater 2020 Kia Sorento with a powerful V6 engine, AWD, power heated seats, heated steering wheel, wireless phone charger, rear camera, trailer hitch, apple carplay, and so much more!
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
Rear Cross Traffic Alert
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
rear window defogger
Automatic climate control
Cargo Area Light
Cloth Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Ambient Lighting
Adjustable rear headrests
Manual day/night rearview mirror
Door courtesy lights
Front overhead console
Leatherette dash trim
Mechanical
Power Steering
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Electronic brakeforce distribution
3.51 Axle Ratio
Drive mode selector
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Exterior
Chrome window trim
Rear Privacy Glass
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Solar-tinted glass
Comfort
Dual front air conditioning zones
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Radio data system
Braking Assist
Heated Side Mirrors
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Center locking differential
Multi-function display
Hill holder control
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
UNDERBODY SPARE TIRE MOUNT LOCATION
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
4 ONE-TOUCH WINDOWS
DRIVER EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
3-POINT THIRD ROW SEATBELTS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
SLIDING REAR SEAT
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
14.1 STEERING RATIO
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
2 THIRD ROW HEADRESTS
FLAT THIRD ROW SEAT FOLDING
MANUAL REAR SEAT EASY ENTRY
BLACK FENDER LIP MOLDINGS
UVO INFOTAINMENT
ONE-TOUCH FOLD FLAT REAR SEAT FOLDING
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
ACOUSTIC WINDSHIELD LAMINATED GLASS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
2020 Kia Sorento