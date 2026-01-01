$18,950+ taxes & licensing
Make it Yours
2020 Kia Sportage
EX
2020 Kia Sportage
EX
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$18,950
+ taxes & licensing
Actions
Used
108,102KM
Other / Unsure Condition
VIN KNDPNCAC0L7809374
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # 1264
- Mileage 108,102 KM
Vehicle Description
Gorgeous 2020 Kia Sportage Ex AWD comes very well equipped with beautiful interior PANORAMIC SUNROOF with APPLE/ ANDROID CARPLAY* HEATED SEATS * RAER CAMERA , ALLOY WHEELS * 2 keys, and so much more!!
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Visit us at 5161 STEELES AVE W, NORTH YORK for a test drive!
We are open MONDAY-SATURDAY
See our full inventory at dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Visit us at 5161 STEELES AVE W, NORTH YORK for a test drive!
We are open MONDAY-SATURDAY
See our full inventory at dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Interior
rear window defogger
Leatherette Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Leatherette door trim
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Chrome Interior Accents
Manual day/night rearview mirror
Door courtesy lights
Front overhead console
Convenience
Rear Cupholders
Tilt and telescopic steering wheel
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
Auto ON/OFF Headlights
Chrome window trim
Halogen Headlights
Variable intermittent front wipers
Chrome Roof Rails
Safety
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Rear Cross Traffic Alert
Suspension
Independent front suspension classification
Trim
Leather shift knob trim
Mechanical
Electric power steering
Additional Features
4-Wheel ABS
160 watts
Maintenance-free battery
Rearview Camera System
Leather steering wheel trim
Heated Side Mirrors
Front seatback storage
3-point front seatbelts
Aluminum door sill trim
Center locking differential
Variable intermittent rear wiper
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
FRONT SOLAR-TINTED GLASS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
LEATHERETTE CENTER CONSOLE TRIM
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
INFLATOR KIT SPARE TIRE KIT
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
REAR FOLDING ARMRESTS
4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
TWO 12V FRONT POWER OUTLET(S)
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
3 REAR HEADRESTS
FLAT REAR SEAT FOLDING
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
POWER FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
140 AMPS ALTERNATOR
IONIZING AIR FILTRATION
SUNGLASSES HOLDER STORAGE
TIRE SEALANT SPARE TIRE KIT
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
BLACK FENDER LIP MOLDINGS
12V REAR POWER OUTLET(S)
LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REAR ASSIST HANDLE
IN FLOOR STORAGE
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUTO HIGH BEAM DIMMER HEADLIGHTS
LIFTGATE MEMORIZED SETTINGS
Rear Crumple Zones
GOOGLE SEARCH CONNECTED IN-CAR APPS
FRONT PEDESTRIAN AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
WIPER ACTIVATED HEADLIGHTS
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
POWER OPERATED REAR TRUNK/LIFTGATE
SENSOR-ACTIVATED REAR TRUNK/LIFTGATE
POLISHED ALUMINUM ALLOY WHEELS
ACOUSTIC WINDSHIELD LAMINATED GLASS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
VISUAL WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
60-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BLACK GRILLE COLOR
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
CHROME SURROUND GRILLE COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DISC REAR BRAKE TYPE
GAS FRONT SHOCK TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
MAST ANTENNA TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BUCKET FRONT SEAT TYPE
LOW WASHER FLUID WARNINGS AND REMINDERS
PEDESTRIAN DETECTION PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
TOUCH SCREEN DISPLAY RADIO
VOICE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED RADIO
10 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
8 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
BLACK ROCKER PANEL COLOR
BODY-COLOR REAR SPOILER COLOR
LOW OIL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
FULL TIME 4WD TYPE
3.5 IN. INSTRUMENT CLUSTER SCREEN SIZE
CHROME ACCENTS REAR BUMPER COLOR
BODY-COLOR WITH CHROME ACCENTS DOOR HANDLE COLOR
BLACK EXHAUST TIP COLOR
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$18,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2020 Kia Sportage