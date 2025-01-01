$20,950+ taxes & licensing
2020 Subaru BRZ
LIMITED/ CLEAN CARFAX/ NAVI/ REAR CAMERA/ BREMBO B
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$20,950
+ taxes & licensing
Used
119,604KM
Other / Unsure Condition
VIN JF1ZCAC16L9700054
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Doors 2-door
- Stock # 1059
- Mileage 119,604 KM
Vehicle Description
Beautiful Subaru BRZ equipped with manual transmission, clean carfax, navigation, rear camera, upgraded Brembo brakes, heated suede seats, alloy wheels and more!
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
Emergency interior trunk release
Safety brake pedal system
Interior
Cruise Control
Trip Odometer
Compass
rear window defogger
Automatic climate control
Front Floor Mats
Cargo Area Light
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Leatherette door trim
Front assist handle
Front cupholders
Air filtration
Chrome Interior Accents
Manual day/night rearview mirror
Door courtesy lights
Leatherette dash trim
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Exterior
Daytime Running Lights
LED Taillights
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Mechanical
Rear Stabilizer Bar
Front stabilizer bar
Push-Button Start
Front strut tower bar
Electronic brakeforce distribution
Drive mode selector
4.30 Axle Ratio
Trim
Leather shift knob trim
Powertrain
Rear limited slip differential
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Leather-trimmed upholstery
Aluminum door sill trim
Led Headlights
Multi-function display
Hill holder control
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
TACHOMETER GAUGE
2 ONE-TOUCH WINDOWS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
FRONT CONSOLE WITH STORAGE CENTER CONSOLE
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
LEATHERETTE CENTER CONSOLE TRIM
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
130 AMPS ALTERNATOR
13.1 STEERING RATIO
2.5 TURNS LOCK-TO-LOCK
8 TOTAL SPEAKERS
TWO 12V FRONT POWER OUTLET(S)
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
AHA INTERNET RADIO APP
LEATHER PARKING BRAKE TRIM
DUAL FRONT IMPACT ABSORBING SEATS
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
ONE-PIECE REAR SEAT FOLDING
ALUMINUM ALLOY WHEELS
VOICE GUIDED DIRECTIONS SATELLITE COMMUNICATIONS
MEMORY CARD NAVIGATION SYSTEM
WING REAR SPOILER
LED FRONT FOG LIGHTS
ALUMINUM ALLOY FOOT PEDAL TRIM
STARLINK INFOTAINMENT
BODY-COLOR FENDER LIP MOLDINGS
CONTRAST STITCHING UPHOLSTERY ACCENTS
ENGINE START SMART DEVICE APP FUNCTION
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
MYSUBARU SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
MANUAL PASSENGER SEAT EASY ENTRY
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
