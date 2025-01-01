$22,950+ taxes & licensing
2020 Toyota Camry
SE/ REAR CAMERA/ CARPLAY/ LEATHER
2020 Toyota Camry
SE/ REAR CAMERA/ CARPLAY/ LEATHER
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$22,950
+ taxes & licensing
Used
74,555KM
Other / Unsure Condition
VIN 4T1G11AK8LU356318
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1086
- Mileage 74,555 KM
Vehicle Description
Reliable 2020 Toyota Camry SE equipped with rear camera, FWD, apple carplay, and so much more!!
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Dual front knee airbags
Emergency interior trunk release
Safety brake pedal system
Lane Keeping Assist
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
Trip Odometer
Adaptive Cruise Control
rear window defogger
Automatic climate control
Cargo Area Light
Leatherette Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Dual Vanity Mirrors
Air filtration
Chrome Interior Accents
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Exterior
LED Taillights
Variable intermittent front wipers
Solar-tinted glass
Trim
Leather shift knob trim
Mechanical
Electronic brakeforce distribution
2.80 axle ratio
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Rearview Camera System
Radio data system
Braking Assist
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Led Headlights
Multi-function display
Hill holder control
Lane deviation sensors
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
KEYLESS ENTRY MULTI-FUNCTION REMOTE
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DIAMETER 25 MM FRONT STABILIZER BAR
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
LIP REAR SPOILER
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
2.6 TURNS LOCK-TO-LOCK
DUAL FRONT IMPACT ABSORBING SEATS
FIXED REAR HEADRESTS
DIAMETER 25 MM REAR STABILIZER BAR
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
METALLIC DASH TRIM
CLOTH UPHOLSTERY ACCENTS
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
AMAZON ALEXA CONNECTED IN-CAR APPS
SLACKER INTERNET RADIO APP
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
13.8 STEERING RATIO
HOTSPOT WI-FI
TOYOTA CONNECTED SERVICES SMART DEVICE APP COMPATI
SECURITY EVENT/COLLISION ALERT SMART DEVICE APP FU
PAINTED ALUMINUM ALLOY WHEELS
ACOUSTIC WINDSHIELD LAMINATED GLASS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
2020 Toyota Camry