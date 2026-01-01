$54,950+ taxes & licensing
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2021 BMW X6
XDRIVE40I/ M SPORT/ PREMIUM PKG/ HUD/ CRYSTAL/ CAR
2021 BMW X6
XDRIVE40I/ M SPORT/ PREMIUM PKG/ HUD/ CRYSTAL/ CAR
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$54,950
+ taxes & licensing
Actions
Used
95,114KM
Other / Unsure Condition
VIN 5UXCY6C06M9F94925
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Red
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1200
- Mileage 95,114 KM
Vehicle Description
GORGEOUS fully loaded BMW X6 in stunning Tanzanite Blue II Metallic colour. This vehicle comes equipped with HUD, pano sunroof, leather seats, crystal gear shifter and start/stop button, harmon/kardon sound system, carbon fibre trim, ambient lighting, navigation, 360 cameras, and so much more!!
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
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Call or text 437-561-2890
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Safety
Rear Side Airbags
Rear Parking Sensors
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Dual front knee airbags
Rear Cross Traffic Alert
Trim
Leather upholstery
Interior
rear window defogger
Aluminum Interior Accents
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
Auto-Dimming Rearview Mirror
rear reading lights
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front cupholders
Retractable cargo cover
Door courtesy lights
Leatherette dash trim
Convenience
Rear Cupholders
Rain sensing front wipers
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Variable intermittent front wipers
Suspension
Independent front suspension classification
Mechanical
Lithium ion battery
Additional Features
4-Wheel ABS
Maintenance-free battery
Rearview Camera System
Leather steering wheel trim
Self-leveling headlights
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
FRONT PARKING SENSORS
Leather center console trim
Front seatback storage
Leather door trim
3-point front seatbelts
Wood interior accents
Led Headlights
10 total speakers
Color-adjustable ambient lighting
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
PUDDLE LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
READY TRAILER HITCH
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REMOTELY OPERATED POWER WINDOWS
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
INTEGRATED EXHAUST
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
REAR CENTER FOLDING WITH STORAGE ARMRESTS
SPEED SENSITIVE FRONT WIPERS
DUAL FRONT ACTIVE HEAD RESTRAINTS
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
205 WATTS
ACTIVE CHARCOAL AIR FILTRATION
ALERT SYSTEM IMPACT SENSOR
ALLOY SHIFT KNOB TRIM
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
BMW ASSIST SATELLITE COMMUNICATIONS
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
LIP REAR SPOILER
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
CARGO AREA CARPET FLOOR MATERIAL
HORN/LIGHT OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
FUEL CUT-OFF IMPACT SENSOR
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
TOUCH SCREEN DISPLAY NAVIGATION SYSTEM
3 REAR HEADRESTS
4-WAY POWER LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
4-WAY POWER LUMBAR PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENT
BATTERY DISCONNECT IMPACT SENSOR
WOOD CENTER CONSOLE TRIM
WOOD DASH TRIM
WOOD DOOR TRIM
HARD DRIVE NAVIGATION SYSTEM
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
FIXED REAR HEADRESTS
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
ELECTRONIC SUSPENSION CONTROL
LEATHER INTERIOR ACCENTS
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
ADAPTIVE TAILLIGHTS
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
POWER FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
ALUMINUM ALLOY WHEELS
SIDE MIRRORS MEMORIZED SETTINGS
POWER PANORAMIC MOONROOF / SUNROOF
DRIVER SIDE AUTO-DIMMING SIDE MIRRORS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
POWER STEERING WHEEL EASY ENTRY
POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING WHEEL
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
BLACK FENDER LIP MOLDINGS
12V REAR POWER OUTLET(S)
COLOR-ADJUSTABLE FOOTWELL LIGHTS
DRIVER SEAT MEMORIZED SETTINGS
LED FRONT FOG LIGHTS
LOCK OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
IN FLOOR STORAGE
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED NAVIGATION SYSTEM
VEHICLE LOCATION SMART DEVICE APP FUNCTION
AUTO HIGH BEAM DIMMER HEADLIGHTS
LIFTGATE MEMORIZED SETTINGS
GOOGLE SEARCH CONNECTED IN-CAR APPS
CLIMATE CONTROL MEMORIZED SETTINGS
FRONT PEDESTRIAN AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
CORNERING HEADLIGHTS
ALUMINUM WINDOW TRIM
WIPER ACTIVATED HEADLIGHTS
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
AUDIO SYSTEM MEMORIZED SETTINGS
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
SEND DESTINATION TO VEHICLE NAVIGATION DATA
WIRELESS ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
MAINTENANCE SCHEDULING SMART DEVICE APP FUNCTION
HD RADIO RADIO
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
POWER OPERATED REAR TRUNK/LIFTGATE
SENSOR-ACTIVATED REAR TRUNK/LIFTGATE
USB FRONT POWER OUTLET(S)
BMW CONNECTEDDRIVE SMART DEVICE APP COMPATIBILITY
SPOTIFY INTERNET RADIO APP
PADDLE SHIFTER STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
VISUAL WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
LAMP FAILURE WARNINGS AND REMINDERS
WIRELESS APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
CHROME EXHAUST TIP COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DIVERSITY ANTENNA TYPE
GAS FRONT SHOCK TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
MAST ANTENNA TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
SPORT BUCKET FRONT SEAT TYPE
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BLACK HEADLIGHT BEZEL COLOR
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
PEDESTRIAN DETECTION PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
TILT/SLIDE MOONROOF / SUNROOF
TOUCH SCREEN DISPLAY RADIO
USB-C FRONT POWER OUTLET(S)
VOICE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED RADIO
12.3 IN. INSTRUMENT CLUSTER SCREEN SIZE
BLACK ROCKER PANEL COLOR
BODY-COLOR REAR SPOILER COLOR
LOW OIL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
STEERING WHEEL MEMORIZED SETTINGS
FULL TIME 4WD TYPE
VENTILATED DISC REAR BRAKE TYPE
REMOTELY OPERATED MOONROOF / SUNROOF
40-20-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
VEHICLE AND KEY MEMORY MULTI-FUNCTION REMOTE
CHROME GRILLE COLOR
CHROME ACCENTS ROCKER PANEL COLOR
REVERSE GEAR TILT SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
USB-C REAR POWER OUTLET(S)
RIDE CONTROL DRIVER ADJUSTABLE SUSPENSION
DOUBLE WISHBONE FRONT SUSPENSION TYPE
PHONE AS A KEY SMART DEVICE APP FUNCTION
CHROME ACCENTS REAR BUMPER COLOR
POWER SUNSHADE MOONROOF / SUNROOF
16 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
16 PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
VIBRATING STEERING WHEEL PRE-COLLISION WARNING SYS
12.3 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
STARTER/BELT ALTERNATOR STARTER TYPE
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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