$18,950+ taxes & licensing
Make it Yours
2021 Chevrolet TrailBlazer
RS
2021 Chevrolet TrailBlazer
RS
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$18,950
+ taxes & licensing
Actions
Used
112,526KM
Other / Unsure Condition
VIN KL79MUSL7MB110237
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 3-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1258
- Mileage 112,526 KM
Vehicle Description
2021 Chevrolet Trailblazer RS AWD blends dynamic design with everyday usability. Powered by a turbocharged engine paired with a smooth automatic transmission and all-wheel drive, it offers responsive performance for commuting, errands, and weekend drives. The RS trim adds bold exterior accents and sport-inspired details, while the interior delivers modern technology and practical cargo space making this Trailblazer an excellent choice if you want a versatile compact SUV with a fun personality.
Heated Seats, Blind-Spot Detection, Pre-Collision Braking, Lane Keep Assist, Apple CarPlay, Android Auto
AWD Drivetrain Confident traction in rain, snow, and changing road conditions
RS Sport Styling Aggressive exterior design and unique trim details
Modern Infotainment Touchscreen with smartphone integration
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle is being sold AS-IS only!!
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Visit us at 5161 STEELES AVE W, NORTH YORK for a test drive!
We are open MONDAY-SATURDAY
See our full inventory at dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
Heated Seats, Blind-Spot Detection, Pre-Collision Braking, Lane Keep Assist, Apple CarPlay, Android Auto
AWD Drivetrain Confident traction in rain, snow, and changing road conditions
RS Sport Styling Aggressive exterior design and unique trim details
Modern Infotainment Touchscreen with smartphone integration
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle is being sold AS-IS only!!
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
Visit us at 5161 STEELES AVE W, NORTH YORK for a test drive!
We are open MONDAY-SATURDAY
See our full inventory at dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Safety
Rear Side Airbags
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Dual front knee airbags
Interior
rear window defogger
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
Cloth Upholstery
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Dual Vanity Mirrors
Adjustable rear headrests
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Convenience
Rear Cupholders
Tilt and telescopic steering wheel
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Exterior
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Halogen Headlights
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Black roof rails
Black window trim
Suspension
Independent front suspension classification
Trim
Leather shift knob trim
Chrome shift knob trim
Additional Features
4-Wheel ABS
Maintenance-free battery
Rearview Camera System
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
Hydraulic Power Steering
Heated Side Mirrors
Front seatback storage
3-point front seatbelts
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
SINGLE FRONT AIR CONDITIONING ZONES
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
BLACK BODY SIDE MOLDINGS
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
LOW BATTERY WARNINGS AND REMINDERS
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
WITH WASHER REAR WIPER
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
REAR FOLDING ARMRESTS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
ONSTAR SATELLITE COMMUNICATIONS
4 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
FUEL CUT-OFF IMPACT SENSOR
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
4-PIN TRAILER WIRING
FLAT REAR SEAT FOLDING
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
FOLDS FLAT PASSENGER SEAT FOLDING
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
2 REAR HEADRESTS
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
ELECTRONIC 4WD SELECTOR
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
BLACK FENDER LIP MOLDINGS
LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
LED FRONT FOG LIGHTS
8 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
REAR ASSIST HANDLE
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUTO HIGH BEAM DIMMER HEADLIGHTS
Rear Crumple Zones
GOOGLE SEARCH CONNECTED IN-CAR APPS
CONTRAST STITCHING UPHOLSTERY ACCENTS
FRONT PEDESTRIAN AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
WIPER ACTIVATED HEADLIGHTS
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
LEATHERETTE UPHOLSTERY ACCENTS
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
CHEVROLET INFOTAINMENT SYSTEM INFOTAINMENT
WIRELESS ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
HOTSPOT WI-FI
MYCHEVROLET WITH CONNECTED ACCESS SMART DEVICE APP
CONTRAST ROOF PAINT
USB FRONT POWER OUTLET(S)
PAINTED ALUMINUM ALLOY WHEELS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
VISUAL WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
WIRELESS APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
BLACK GRILLE COLOR
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
CHROME EXHAUST TIP COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DISC REAR BRAKE TYPE
GAS FRONT SHOCK TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
MAST ANTENNA TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BLACK MIRROR COLOR
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
BUCKET FRONT SEAT TYPE
PEDESTRIAN DETECTION PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
TOUCH SCREEN DISPLAY RADIO
VOICE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
BLACK ROCKER PANEL COLOR
BODY-COLOR REAR SPOILER COLOR
LOW OIL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
STEEL SPARE WHEEL TYPE
TEMPORARY SPARE TIRE SIZE
7 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
SEMI-INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
3.5 IN. INSTRUMENT CLUSTER SCREEN SIZE
PART TIME 4WD TYPE
40-60 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
AGM BATTERY
WATTS LINKAGE REAR SUSPENSION TYPE
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Dynamic Fine Motors
2020 Kia Sportage EX 108,102 KM $18,950 + tax & lic
2021 Chevrolet TrailBlazer RS 112,526 KM $18,950 + tax & lic
2023 Hyundai Sonata SPORT /SUEDE /SUNROOF /NAVI /REAR CAM /BOSE 85,277 KM $CALL + tax & lic
Email Dynamic Fine Motors
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$18,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2021 Chevrolet TrailBlazer