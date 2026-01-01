$17,950+ taxes & licensing
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2021 Hyundai Elantra
PREFERRED/ SUNROOF/ BLINDSPOT/ REAR CAM/ CARPLAY
2021 Hyundai Elantra
PREFERRED/ SUNROOF/ BLINDSPOT/ REAR CAM/ CARPLAY
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$17,950
+ taxes & licensing
Actions
Used
78,512KM
Other / Unsure Condition
VIN KMHLM4AG8MU186496
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1214
- Mileage 78,512 KM
Vehicle Description
Gorgeous Great color combo ** LOADED with POWER SUNROOF **** BLIND SPOT *** APPLE / ANDROID CARPLAY giving you NAVIGATION with BLUE TOOTH AUDIO ** HEATED SEATS ** BLACK POLY DIPPED WHEELS ** KEY-LESS ENTRY and so much more.
** FULL SERVICE RECORDS with HYUNDAI **
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
** FULL SERVICE RECORDS with HYUNDAI **
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
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Call or text 437-561-2890
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
rear window defogger
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Manual day/night rearview mirror
Front overhead console
Exterior
Auto ON/OFF Headlights
Halogen Headlights
Variable intermittent front wipers
Black window trim
Safety
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Rear Cross Traffic Alert
Convenience
Tilt and telescopic steering wheel
Suspension
Independent front suspension classification
Comfort
Dual front air conditioning zones
Additional Features
4-Wheel ABS
Maintenance-free battery
Rearview Camera System
Premium cloth upholstery
Front seatback storage
3-point front seatbelts
Urethane shift knob trim
Urethane steering wheel trim
Hidden exhaust
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
SECOND ROW REAR VENTS
TACHOMETER GAUGE
6 TOTAL SPEAKERS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
IN DASH REARVIEW MONITOR
LOW BATTERY WARNINGS AND REMINDERS
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
HEIGHT DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
SCUFF PLATE DOOR SILL TRIM
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
HORN/LIGHT OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
TWO 12V FRONT POWER OUTLET(S)
HEIGHT PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
DIAMETER 22 MM FRONT STABILIZER BAR
3 REAR HEADRESTS
120 AMPS ALTERNATOR
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
FIXED REAR HEADRESTS
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
BLUE LINK INFOTAINMENT
6 PASSENGER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
APP MARKETPLACE INTEGRATION CONNECTED IN-CAR APPS
6 DRIVER SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
SUNGLASSES HOLDER STORAGE
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
LOCK OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
REAR ASSIST HANDLE
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VEHICLE LOCATION SMART DEVICE APP FUNCTION
AUTO HIGH BEAM DIMMER HEADLIGHTS
Rear Crumple Zones
GOOGLE SEARCH CONNECTED IN-CAR APPS
FRONT PEDESTRIAN AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
LANE CENTERING AUTONOMOUS LANE GUIDANCE
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
WIRELESS ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
MAINTENANCE SCHEDULING SMART DEVICE APP FUNCTION
HD RADIO RADIO
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
POWER OPERATED REAR TRUNK/LIFTGATE
SENSOR-ACTIVATED REAR TRUNK/LIFTGATE
MYHYUNDAI WITH BLUE LINK SMART DEVICE APP COMPATIB
USB FRONT POWER OUTLET(S)
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
VISUAL WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
LAMP FAILURE WARNINGS AND REMINDERS
WIRELESS APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DISC REAR BRAKE TYPE
DIVERSITY ANTENNA TYPE
LOW OIL PRESSURE WARNINGS AND REMINDERS
LOWER CONTROL ARMS FRONT SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
BUCKET FRONT SEAT TYPE
PEDESTRIAN DETECTION PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
TOUCH SCREEN DISPLAY RADIO
VOICE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
8 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
STEEL SPARE WHEEL TYPE
TEMPORARY SPARE TIRE SIZE
ELEMENT ANTENNA TYPE
TWIN-TUBE GAS FRONT SHOCK TYPE
BENCH REAR SEAT TYPE
CHROME GRILLE COLOR
SEMI-INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
TORSION BEAM REAR SUSPENSION TYPE
4.2 IN. INSTRUMENT CLUSTER SCREEN SIZE
STAINLESS STEEL EXHAUST TIP COLOR
MONOTUBE REAR SHOCK TYPE
ENGINE START/CABIN PRECONDITIONING SMART DEVICE AP
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