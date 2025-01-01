$22,950+ taxes & licensing
Make it Yours
2021 Hyundai Tucson
LUXURY/ AWD/ 360CAM/ LEATHER/ PANO SUNROOF
2021 Hyundai Tucson
LUXURY/ AWD/ 360CAM/ LEATHER/ PANO SUNROOF
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$22,950
+ taxes & licensing
Used
48,310KM
Other / Unsure Condition
VIN KM8J3CAL0MU402701
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1098
- Mileage 48,310 KM
Vehicle Description
Beautiful 2021 Hyundai Tucson Luxury equipped with leather automatic seats, pano sunroof, keyless entry, 360 camera, Carplay, blind spot signals, and so much more!!
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Monday-Saturday: 10am-6pm
dynamicfinemotors.ca
1 (877)-554-4226
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Monday-Saturday: 10am-6pm
dynamicfinemotors.ca
1 (877)-554-4226
Vehicle Features
Safety
Traction Control
Stability Control
Power Brakes
TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
Child Safety Door Locks
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
Rear Cross Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Interior
Trip Odometer
rear window defogger
Automatic climate control
Cargo Area Light
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Front assist handle
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Air filtration
Front overhead console
Convenience
Clock
External temperature display
Tilt and telescopic steering wheel
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
Rear Privacy Glass
Intermittent rear wiper
Variable intermittent front wipers
Mechanical
Push-Button Start
Electronic brakeforce distribution
Drive mode selector
3.20 Axle Ratio
Additional Features
4-Wheel ABS
digital odometer
Oil Pressure Gauge
Radio data system
Braking Assist
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
speed sensitive volume control
3-point front seatbelts
Multi-function display
Hill holder control
Heated windshield wiper rests
Driver attention alert system
Humidity/dewpoint sensors
Lane deviation sensors
1 ONE-TOUCH WINDOWS
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FIXED LIFTGATE WINDOW
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
ROOFLINE REAR SPOILER
SECOND ROW REAR VENTS
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
12V CARGO AREA POWER OUTLET(S)
MACPHERSON FRONT STRUTS
MANUAL FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
0.39 REAR BRAKE WIDTH
0.98 FRONT BRAKE WIDTH
14.4 STEERING RATIO
2.7 TURNS LOCK-TO-LOCK
ACCESSORY HOOK STORAGE
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DIAMETER 23 MM REAR STABILIZER BAR
DIAMETER 25 MM FRONT STABILIZER BAR
FRONT SOLAR-TINTED GLASS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
LEATHERETTE CENTER CONSOLE TRIM
LOW BATTERY WARNINGS AND REMINDERS
METALLIC-TONE INTERIOR ACCENTS
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
RECLINING REAR SEAT MANUAL ADJUSTMENTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
HORN/LIGHT OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
BLUE LINK INFOTAINMENT
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
ALUMINUM ALLOY WHEELS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
AMAZON ALEXA CONNECTED IN-CAR APPS
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
LIFTGATE REAR TRUNK/LIFTGATE
MYHYUNDAI WITH BLUE LINK SMART DEVICE APP COMPATIB
ACOUSTIC WINDSHIELD LAMINATED GLASS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Dynamic Fine Motors
2021 Hyundai Tucson LUXURY/ AWD/ 360CAM/ LEATHER/ PANO SUNROOF 48,310 KM $22,950 + tax & lic
2020 Toyota Camry SE/ REAR CAMERA/ CARPLAY/ LEATHER 74,555 KM $22,950 + tax & lic
2017 Ford Explorer PLATINUM * NAVI * PANO ROOF * LANE DEPARTURE * BLI 109,147 KM $23,950 + tax & lic
Email Dynamic Fine Motors
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
Call Dealer
877-554-XXXX(click to show)
$22,950
+ taxes & licensing>
Dynamic Fine Motors
877-554-4226
2021 Hyundai Tucson